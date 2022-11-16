Прогулка с губернатором Кузбасса: в Кемерове прошла экскурсия по реконструированному парку Жукова

Прогулка с губернатором Кузбасса Фото: Полина ГАНИЧКИНА

Сегодня губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и мэр Кемерова Дмитрий Анисимов встретились с журналистами в парке Жукова, чтобы рассказать о том, что в нем изменилось и добавилось, а что еще планируется сделать.

Прогулка с губернатором Кузбасса Фото: Полина ГАНИЧКИНА

Парк Жукова принципиально не меняли: задачей было сохранить изначальный, привычный горожанам, вид любимого места - все-таки это тематический парк памяти военной славы, поэтому его просто сделали более современным и комфортным, засадили набережную деревьями, установили новые памятные монументы.

Прогулка с губернатором Кузбасса Фото: Полина ГАНИЧКИНА

Учитывались пожелания горожан, поэтому парк стал более интерактивным: вырыты окопы, выставлена военная техника, которую можно потрогать, залезть на танки и самолеты, что очень любят дети. При этом, парк не позиционируется как увеселительное место и разделен на локации: для концертов и громких мероприятий есть сцена возле Красноармейского моста, остальная территория позиционируется как «тихая».

Особое внимание уделили освещению: каждый монумент будет подсвечен яркими лампами, к открытию стелы 23 ноября дополнительное освещение будет установлено вдоль реки и дорожек. Также вдоль набережной появится надежное ограждение.

- Это безопасность наших детей, - подчеркнул глава региона.

Губернатор также отметил, что к осени следующего года будут отремонтированы оба моста, между которыми располагается парк Жукова, и на них будет установлено яркое освещение.

Отдельно рассказали о ходе строительства Театра оперы и балета.

Сергей Цивилев пообещал, что к концу следующего года жители Кемерова увидят готовое здание театра, хотя внутри еще будут вестись строительные работы - внутреннее обустройство очень сложное и требует тщательного и кропотливого труда.

Стела «Город трудовой доблести», торжественное открытие которой состоится 23 ноября, создана из высокопрочной стали и строилась «с большим запасом - чтоб на века».

Прогулка с губернатором Кузбасса Фото: Полина ГАНИЧКИНА

Возле недавно установленной стелы губернатор пообщался с прогуливающимися горожанами. Хоть молодые люди и застеснялись, но сказали, что памятник им нравится. Глава региона отметил, что особенно приятно, что среди его собеседников оказались гости из северной столицы России. Как пояснил Сергей Евгеньевич, питерцы «избалованы» памятниками, и раз уж они говорят, что красиво - значит, точно красиво.

Также губернатор рассказал о планах на 23 ноября.

Утром будет озвучено бюджетное послание: важный документ, определяющий финансирование области. Вечером того же дня жители Кемерова приглашены на открытие парка после реконструкции и стелы, посвященной присвоению Кемерово звания «Город трудовой доблести».

В парке планируются театрализованные представления на военно-патриотическую тематику, возложения цветов к памятнику Георгия Жукова, мемориалу сибирякам-героям и, собственно, самой стеле.

- 10 ноября мы открывали реконструированный парк в Новокузнецке, тоже со стелой «Город трудовой доблести» - редчайший случай, когда в одном субъекте два города трудовой доблести, еще и с реконструкцией парков Жукова, учитывая, что сами стелы - это уже произведения искусства, каждая с уникальным дизайном, - подчеркнул Сергей Цивилев.