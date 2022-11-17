Совет отцов - важный инструмент в воспитании детей-сирот, детей из неполных семей и юных правонарушителей в Кузбассе

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Общественная организация, созданная по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, призвана восполнить недостаток мужского воспитания для детей из неполных семей и асоциальной молодежи.

Сейчас в региональный Совет отцов входит 36 мужчин разных профессий из городов Кузбасса - в сообщество может вступить любой кузбассовец, желающий делиться опытом и заботой не только со своими детьми.

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

В работу Совета входит общение с детьми, экскурсии на предприятия и выставки, участие в спортивных и развлекательных мероприятиях.

В Прокопьевске, по инициативе Совета отцов, воспитанники двух детских домов посетили угольный разрез, узнали о профессиях горной отрасли, увидели современное оборудование. На базе спорткомплекса «Дельфин» около 30 учреждений приняли участие в фестивале силовых видов спорта среди воспитанников детских домов - по итогам фестиваля, ребят пригласили заниматься в различных секциях.

Также Совет отцов организовал фотовыставку - дети принесли более 300 снимков со своим отцами в разных видах деятельности: на службе, за полезной работой, занимающихся интересным делом. Акция прошла под лозунгом популяризации семейных ценностей.

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

В Кемерове, Ленинске-Кузнецком и Калтане участники Совета отцов проводят беседы с юными правонарушителями, прививают им семейные и общечеловеческие ценности, общаются на важные темы: гендерное самоопределение, увлечение курением и так далее, занимаются ручным трудом. В пгт Верх-Чебула была построена хоккейная коробка, на которой уже несколько лет устраиваются соревнования, в Сосновом бору зимой проходят гонки.

В кемеровской школе №8 Совет отцов существует уже три года. 12 неравнодушных мужчин регулярно работают и общаются с ребятами: школьники мастерят скворечники, учатся играть на гитаре и разучивают песни, осваивают шахматы и устраивают соревнования между собой.

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

В муниципалитетах проходят «Отцовские патрули»: члены Совета с воспитанниками курируют спортивные и детские площадки, сажают деревья, следят за чистотой и порядком на территориях.

Работа Совета отцов Кузбасса проходит под руководством уполномоченного по правам ребенка в Кузбассе. Узнать информацию или проявить свою инициативу можно на странице «ВКонтакте».