Кузбасские пожарные спасли женщину, упавшую в колодец и сломавшую обе ноги

Место, где беловчанка провалилась под землю - практически безлюдное, так как находится на окраине города. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

Жительница Белова, спешившая на последний автобус на окраине города, решила срезать путь к остановке. Неожиданно в темноте земля вдруг ушла из под ног, и беловчанка провалилась вниз. На глубину трех метров. На улице поздний вечер, место безлюдное, но оставаться в колодце, а что это именно колодец сомневаться не приходилось, было нельзя: на улице стремительно холодало. Если днем было около +10, то к ночи температура упала до 0 градусов и чуть ниже... Но двигаться беловчанка не могла. Испуганная женщина начала кричать, звать на помощь.

- Я вернулся домой со службы где-то в 23.30. Обнаружил, что забыл документы в машине, еще поколебался, но решил все же за ними сходить, - вспоминает водитель-спасатель службы пожаротушения беловского пожарно-спасательного отряда Юрий Кудрин. - Уже захлопнул дверь, когда услышал крики. Сперва подумал, что это возле ночного клуба молодежь шумит, потом прислушался и слышу: «Помогите! Кто-нибудь! Помогите!».

С фонариком в руке Юрий пошел на звук. В какой-то момент показалось, что кричат едва ли не из-под ног. Пригляделся и точно: впереди старый заброшенный колодец, засыпанный ветками и припорошенный листвой. Раскидал ветки, посветил фонариком вниз и увидел запрокинутое к нему женское лицо, а следом луч света выхватил у лежащей внизу женщины неестественно подвернутую за спину правую ногу.

- Она находилась в шоке. Все время повторяла, что повредила ногу, но поняла, что мне нужно сходить за помощью, один бы я ее вытащить не смог, - вспоминает Кудрин.

Глубина колодца, куда упала женщина - около трех метров. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

Мужчина позвонил в свою пожарную часть, которая находится неподалеку от места происшествия, и, когда добрался до нее, коллеги его уже ждали и были полностью готовы. Начальник караула Дмитрий Гладков и еще двое пожарных Сергей Абрамов и Владимир Суворин, захватив лестницу и веревку отправились к злосчастному колодцу. По пути пожарные позвонили в скорую помощь.

Самый худенький спустился вниз по лестнице и помог пострадавшей подняться, и поддерживал ее при движении по лестнице, трое других помогали сверху. Затем пожарные еще почти сто метров несли спасенную на руках до машины скорой помощи. Уже в больнице выяснилось, что горожанка при падении сломала обе ноги.

Сейчас женщина находится на больничном, по приблизительным оценкам, процесс выздоровления займет около трех месяцев. А заброшенный бесхозный колодец местные власти огородили, чтобы больше никто в него не упал.

Кстати, о случившемся пожарные никому не рассказали, и если бы беловчанка не написала письмо в ГУ МЧС России по Кемеровской области с благодарностью в адрес своих спасителей, то о геройском поступке пожарных так никто бы и не узнал.