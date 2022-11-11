Россельхозбанк увеличил доступность финансирования сезонных работ МСП на 36%

С начала 2022 года Россельхозбанк на 36% нарастил количество заемщиков по кредитам на проведение сезонных работ – представителей среднего, малого и микробизнеса. При этом на 45% возросло количество клиентов микробизнеса и на 17% - количество клиентов малого и среднего бизнеса.

Это стало возможным благодаря улучшению действующих условий кредитования и введению новых продуктов банка в 2022 году. В первую очередь банк сократил сроки рассмотрения кредитных заявок для индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских фермерских хозяйств: теперь срок получения кредита составляет от 1 дня. Также была внедрена бизнес-карта с кредитным лимитом до 3 млн руб. с грейс-периодом до 55 дней, при этом выпуск и обслуживание бизнес-карты бесплатны на весь срок.

- Увеличение количества клиентов и соответственно объема финансирования во многом связано с повышением доступности кредитных средств для аграриев. Мы хорошо понимаем, что своевременная поддержка сезонно-полевых работ – основа успеха всего сельскохозяйственного сезона. При этом мы уделяем особое внимание фермерам, понимая, что им сложнее адаптироваться к меняющимся условиям. Поэтому в этом году мы оптимизировали многие кредитные процессы и сократили сроки рассмотрения кредитных проектов для удобства наших клиентов, - рассказал директор Департамента микробизнеса Россельхозбанка Михаил Шувалов.

С начала 2022 года Россельхозбанк предоставил предприятиям микро, малого и среднего бизнеса свыше 100 млрд рублей кредитных средств на цели проведения сезонных работ, на 32% превысив результат за аналогичный период прошлого года, при этом более 80% из них было предоставлено на льготных условиях.

Заёмные средства используются на приобретение ГСМ, семян, удобрений, запчастей, кормов, ветеринарных препаратов, средств санитарии, средств защиты растений и т.п.