Священная берёза, камчи и пельбен: как проходят шорские праздники

Фото: Из личного архива

«Этнос может нормально развиваться только в том случае, если будут нормально развиваться его родной язык и духовная жизнь, развитие интеллекта, культуры в целом». Эта фраза принадлежит известному шорскому учёному и общественному деятелю Андрею Ильичу Чудоякову.

Праздники — одна из важных составляющих культуры любого народа. Они позволяют наблюдать не только внешние проявления культуры (песни и танцы, национальные костюмы и блюда), но и постичь духовную суть через обряды. Совместно с «Разрезом Кийзасским» мы продолжаем проект о культуре шорцев. Сегодня расскажем о праздниках.

Фото: Из личного архива

Пронесли память о традициях через годы запретов

После 1939 года шорские праздники были под запретом из-за того, что традиции коренных народов в Советском Союзе не приветствовались, из-за чего многие традиции были утрачены. Ситуация стала меняться в годы перестройки. Как рассказывает в своих статьях известная шорская писательница и журналистка Любовь Чульжанова, первый праздник Пайрам после долгих лет забытья провели в 1985 году. Энтузиасты собрались на священной для шорцев горе Мустаг. Песни и частушки, танцы, обряды пришлось собирать по крупицам, общаясь с представителями старшего поколения.

Ольгудек-Пайрам стал традиционным. Он проводится в первое воскресенье июля и знаменует собой начало сенокоса. Вслед за этим стали возрождаться другие шорские праздники. Сегодня они собирают делегации из разных городов и посёлков Кузбасса, каждая из которых готовит свой стан, где можно увидеть выставки декоративно-прикладного творчества, попробовать шорские национальные блюда, приобрести сувениры на ярмарке.

Фото: Из личного архива

Праздник охотников и ружья

В переводе с шорского и хакасского языков «пайрам» – это праздник, праздничное гуляние. В исконном календаре шорцев несколько пайрамов.

Фото: Из личного архива

Начало календарного года открывает Мылтык-Пайрам. Он совпадает с христианским праздником Крещение и отмечается в ночь с 18 на 19 января. «Мылтык» в переводе с шорского — «ружьё». Это праздник охотников. Он уходит корнями в те времена, когда удачная охота была необходима для пропитания всей деревни, а сам промысел был священным для шорцев.

В этот праздник мужчины обязательно соревновались в меткости, а женщины готовили пельмени с сюрпризами (пельбены). Предметы, найденные в блюде, предсказывали события. Например, монетка или сахар сулили богатство и достаток, белые нитки — счастливую жизнь, чёрные – тяжелую, спичка предостерегала о возможном пожаре. Удивительно, но в пельменях могли попасться крошечные ружья, топорики, лодки и даже деревянные лыжи. Сейчас варианты начинок пополнили дом и машина (предсказывают приобретение этих благ) и коляска (обещает рождение ребёнка).

Фото: Из личного архива

В этот день молодые шорки гадали, а по домам ходили ряженые. Сейчас Мылтык-Пайрам – повод познакомить кузбассовцев с национальными традициями. С 2016 года праздник организовывают во Дворце культуры «Строитель» в Новокузнецке. Здесь рассказывают о традициях, устраивают концерты и соревнования, проводят мастер-классы по лепке шорских пельменей.

«Вместе с лучами солнца встречают люди возвращающихся Богов»

Началом года шорцы считали не 1 января, а 20-21 марта. Чыл-Пажи («Голова года») – шорский новый год, который отмечается в день весеннего равноденствия. В этот день шорцы провожают уходящий год и встречают новый специальными обрядами и народными гуляниями.

«Наши предки верили, что зимой добрые Духи покидают землю. Возвращаются они только в день весеннего равноденствия, а в их отсутствие на земле тешатся темные злые силы, которые проникают в жилища людей, приносят несчастья, порождают зло, недобрые помыслы. Поэтому на долгожданной заре весеннего равноденствия вместе с лучами солнца встречают люди возвращающихся Богов», – рассказывается в книге Надежды Печениной и Ларисы Тенешевой о празднике «Чыл-Пажи», выпущенной Новокузнецкой городской общественной организацией «Шория».

В этот день шаман разводил три костра:

• костёр для очищения («чёрный») на западе,

• костёр для общения с духами («светлый») на востоке,

• костёр для приготовления обрядовой пищи и праздничного угощения.

Шорцы готовили к обрядам специальные ленты («чалама»). До захода солнца предыдущего дня проводили обряд очищения, чтобы уходящее солнце забрало с собой всё плохое в нижний мир. После обряда начинался праздник: люди веселились, состязались в ловкости и силе, угощались.

Фото: Из личного архива

Чтобы был богатый урожай

Когда помимо охоты и рыбной ловли у шорцев стало активно развиваться земледелие, большое значение приобрели праздники, связанные с сезонными работами. Так, в июне отмечается Албаа-Пайрам. Он знаменует окончание посева трав на полях и овощей в огородах. В этот период важно задобрить духов, чтобы они благоприятствовали посадкам и обеспечили рост урожая.

Фото: Из личного архива

Сплетение русских и шорских традиций

Национальные праздники шорцев берут своё начало во времена шаманизма. Шорцы верили, что мир разделён на три сферы: небесная земля, средняя земля и подземный мир. Человек живёт на средней земле, и здесь рядом с ним живут духи, они же хозяева мест: рек, гор, тайги. Именно к ним на праздниках обращались люди за помощью и благословением через шамана. Однако с 1830-х годов среди шорцев стало распространяться православие, и с тех пор обе религии находят отражение в шорских традициях.

Мы побывали на праздновании Петрова дня по-шорски в посёлке Бородино, чтобы увидеть, как сейчас шорцам удаётся сохранять национальный колорит, соединяя свои представления с исконно русскими традициями.

Фото: Из личного архива

Петров день отмечают в честь святых апостолов Петра и Павла. На Руси, начиная с этого дня, готовились к сенокосу. Традиционно празднества длились 2-3 дня, не менее масштабно проходит мероприятие и в поселке Бородино в наши дни. Главным организатором, идейным вдохновителем, и хранителем шорских традиций является Раиса Толтаева. Пока женщина хлопочет на летней кухне, готовит угощение, попутно рассказывает о своей роли в сегодняшнем событии:

«Посмотрите сколько людей сегодня пришли к нам! Многие с ребятишками, молодежь присутствует. Это же отлично, что современное поколение не забывает о своих корнях. Горько осознавать, что наши дети и внуки плохо знакомы с родным языком, культурой, обычаями, а сегодня их кругозор расширится, они заведут новые знакомства. Будем кормить всех желающих нашими любимыми блюдами. Это очень важно, что молодые шорцы воочию увидят то, чем занимались их предки, а не прочитают об этом в книжках».

Слева от меня поёт шорскую песню девушка, одетая в яркий национальный костюм, а справа проходит мастер-класс по созданию горшка из глины, хотя в древности шорцы посуду из глины не изготавливали. На сцене выступают фольклорные коллективы. Все желающие пробуют свои силы в национальной шорской игре камчи. Ее суть заключается в том, что нужно с помощью плети сбить как можно больше колышков, стоящих в ряд. При этом дается ограниченное количество времени. Самый быстрый и ловкий становится победителем. Еще одна забава – стрельба из лука по мишени. Пока дети и молодёжь развлекаются, взрослые пробуют традиционные шорские блюда. Это, конечно, пельмени с начинкой из баранины, мясной суп, хворост и многое другое.

Фото: Из личного архива

Вокруг царит атмосфера единения и веселья. Как отмечают старожилы, организаторам удалось восстановить колорит шорского праздника.

«Я с теплотой вспоминаю, как раньше отмечали праздники. Целой деревней, несколько дней, столы ломились от еды и напитков! И сегодня, попав в родное Бородино, на мероприятие, я будто бы вернулась на много лет назад. Это так радует, что традиции возрождаются, дети проявляют к ним интерес. Общими силами мы сумеем сохранить все то, что нам передали наши деды и бабки», – говорит пенсионерка Галина Демегешева.