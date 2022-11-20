В Кузбассе установили мировой рекорд по самому массовому уроку катания на коньках

На лед одновременно вышли 585 человек Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В Кемеровской области установили мировой рекорд по самому массовому уроку катания на коньках - одновременно на лед вышли 585 человек. Об этом сообщил корреспондент «Комсомолки» с места событий.

Массовый урок проходил в ледовом дворце «Кузбасс». В течение 20 минут учащиеся спортивных школ выполняли упражнения под руководством президента Федерации фигурного катания на коньках Кузбасса Екатерины Савицкой. И в итоге представитель Книги рекордов России Юлия Пронина зафиксировала мировой рекорд.

- Спешу сообщить, что мировой рекорд - урок катания на коньках с результатом 585 человек - зафиксирован. Молодцы! - сказала Юлия Пронина.

Таким образом, нашли земляки побили предыдущий рекорд, который был зафиксирован 18 января 2014 года на катке «Медео» в Казахстане - тогда на урок пришли 523 любителя коньков.

Установленный рекорд приурочили к символической дате – 100 дней до начала II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» в Кузбассе. Параллельно на арене ледового дворца также прошла торжественная церемония передачи официального символа Игр. Президент Международного комитета «Дети Азии» Владимир Максимов вручил флаг соревнований заместителю председателя Правительства Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма – заместителю председателя организационного комитета по подготовке и проведению Игр «Дети Азии» в Кузбассе Сергею Алексееву.

Торжественная церемония передачи официального символа Игр. Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Напомним, что II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут с 23 февраля по 5 марта 2023 года в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском районе. В них примут более тысячи спортсменов из стран Азии и регионов России. В рамках Игр пройдут соревнования по десяти направлениям: лыжным гонкам, конькобежному спорту (в том числе шорт-треку), керлингу, фигурному катанию, хоккею, прыжкам на лыжах с трамплина, фристайлу, сноуборду и горнолыжному спорту.