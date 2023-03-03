Власти Кузбасса задумались о строительстве прямой дороги в Китай

На полях КЭФ – 2023 Сергей Цивилев рассказал о стратегии социально-экономического развития СФО. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

О подготовке плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года Сергей Цивилев рассказал на полях Крясноярского экономического форума – 2023. Он отметил, что в январе Правительство России дорожную карту развития СФО уже утвердило, а полностью сформирована она должна в течение полугода.

- Первые ее предложения мы уже рассмотрели, идеи будут сформированы в течение месяца, - уточнил глава Кузбасса

Рабочая группа уже подготовила свыше 500 предложений. Все мероприятия и проекты сгруппированы в три блока: социальный, экономический и инфраструктурный. Также в план включены: разработка профильных государственных программ, создание единых информационных систем, снижение административных барьеров, применение адресных схем льготного финансирования.

- В своих предложениях регионы делают ставку на ускоренное развитие инфраструктурных проектов, в том числе, транспортных. Кузбасс в решении этого вопроса выступает с инициативой по строительству транспортного коридора Кузбасс – Хакасия. Напомним, Соглашение о строительстве объекта с Алтайским краем, республиками Алтай, Хакасия и Тывой, регион подписал еще четыре года назад на Петербургском экономическом форуме, - рассказали в пресс-службе Правительства Кузбасса.

Власти сибирских регионов уверены в необходимости укрепления международных связей со странами Азии, прежде всего с Китаем. Поэтому это будет одним из важным пунктов дорожной карты СФО.

Кузбасс, в свою очередь, имеет достаточно развитое транспортное соединение с Транссибом и находится в непосредственной близости с КНР. В связи с этим для ускоренного экономического развития Сибири наиболее перспективно создание железнодорожного трансграничного коридора через Таштагол до города Урумчи в Китае. Это будет один из крупнейших международных инфраструктурных проектов современности, который даст возможность напрямую развивать международное сотрудничество Сибири со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также привлечет инвестиции в крупные инфраструктурные и коммерческие проекты.

- Принято несколько важнейших решений. Мы – не субъекты-конкуренты, мы разрабатываем совместные программы, вместе развиваемся и при объединении нашего потенциала становимся намного привлекательнее для инвесторов. Все проблемы здесь условно делятся на две части: общие для СФО, которые решаются сообща, и индивидуальные для каждого субъекта. Каждому региону мы будем помогать, если есть необходимость, как это происходило и в период пандемии, – подчеркнул губернатор Кузбасса.

Глава региона отметил, что Сибирь включила еще не все резервы, можно показать гораздо больший результат.

- На КЭФ, как на главном экономическом форуме Сибири, будет подписано много соглашений, приняты решения, которые повысят конкурентоспособность и эффективность работы округа, - добавил Сергей Цивилев.