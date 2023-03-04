Губернатор Сергей Цивилев встретился с волонтерами «Детей Азии» Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

4 марта в кемеровском ЛДК «Кузбасс» губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с волонтерами XIX Международных детских спортивных Игр «Дети Азии». Добровольцы Игр, в том числе из-за рубежа, поделились с лидером региона своими эмоциями от работы на мероприятии.

- Организация спортивного праздника сравнима с организацией Олимпийских игр. Но здесь особый колорит Сибири, добрых людей. Я второй раз в России. Был несколько лет назад во Владивостоке, там океан, а здесь снег, много снега. Я в него влюбился, - рассказал «КП» - Кемерово» волонтер из Омана Ибрагим.

Волонтер из Москвы Диана Мовсесян отметила инфраструктуру спортивных объектов. Ее поразила многофункциональность ледового дворца «Кузбасса» в Кемерове.

- И еще, такое впечатление, что здесь все перекрытия из дерева, - заметила женщина

- Это правильное представление - перекрытия действительно деревянные. Проектировали дворец и «Кузбасс - Арену» наши специалисты, строили тоже мы и эксплуатируем собственными силами. Еще четыре года назад на этом месте были садовые общества и зона криминала, - рассказал волонтерам Сергей Цивилев.

На играх «Дети Азии» работали 650 волонтеров из разных уголков России и из-за рубежа. Особая гордость большой команды добровольцев - «серебряные волонтеры». Это люди почтенного возраста. Но только по паспорту, по духу они на самом деле молоды.

Наталья Князева, почти 40 лет отработавшая на железной дороге, рассказала «КП - Кемерово», что «Дети Азии» стали первым серьезным волонтерским испытанием для нее.

- И я стала чувствовать под занавес соревнований себя гораздо лучше физически. Молодежь заставила меня много двигаться. Игры заменили мне медицинские препараты, они стали настоящим исцелением, - поделилась Наталья Князева своими эмоциями.

Сергей Цивилев пригласил российских и зарубежных волонтеров на соревнования и фестивали, которые продолжатся в регионе.

- В этом году много мероприятий пройдет, в следующем году. Приезжайте, встретим, как всегда, с радушием, - пригласил гостей глава региона.

В конце встречи Сергею Цивилеву подарили символический фирменный свитер «Детей Азии» с автографами лучших волонтеров Международных игр.

- А я хочу передать ваш замечательный подарок в музей волонтерства.

- Так, а его еще нет, - развели руками волонтеры

- Значит сегодня, считайте, принято решение о его создании. Музей станет благодарным проектом всем тем, кто обеспечивает организацию наших больших турниров, спортивных и культурных, - подчеркнул губернатор Кузбасса.