В Кузбассе завершились II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии»

В Кузбассе завершились II зимние Международные детские спортивные игры «Дети Азии» Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Монументальные своды Ледового дворца «Кузбасс» «обняли» на закрытии Игр семь тысяч зрителей. На церемонию приехали из всех уголков Кемеровской области. Вот в секторе A школьники из Междуреченска, в секторе D - врачи из Новокузнецка. На трибунах сектора B шахтеры из Прокопьевска и Ленинска-Кузнецкого. Спортсмены, волонтеры, тренеры, судьи - гости праздника из Москвы.

Чемпионы - настоящие и будущие

На сцене олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Он - ведущий церемонии. Талантливый человек, талантлив во всем. Каждое слово, фразу свою он, словно гвоздем вбивает в стену, объявляя марш победителей и призеров. Их встречают бурей оваций, участники не могут сдержать слез. Слез расставания. Победитель из Казахстана в шорт-треке на дистанции 1000 метров Толеген Мейиржан признался «КП – Кемерово» на «красной» дорожке, что это самый яркий момент его детства и юности.

- Здесь я почувствовал прилив сил. Сегодня снилось мое будущее чемпионство на Олимпиаде. Поверил, так скоро и будет, - уверен юноша.

Слова благодарности Кузбассу за безупречную организацию Игр звучат из уст первого замминистра спорта РФ Азата Кадырова.

- Уникально, что Игры «Дети Азии» прошли сразу в четырех территориях принимающего региона. В Кузбассе создана потрясающая спортивная многофункциональная инфраструктура, позволяющая принимать десятки видов спорта. Причем как летних, так и зимних. Один только ледовый дворец «Кузбасс», где мы сейчас находимся, является лучшим спортивным объектов страны, что подтверждается его национальной премией, - сказал Азат Кадыров.

Генеральный секретарь Олимпийского комитета России Родион Блютухин, отметил абсолютно честную борьбу соревнований и желание каждого спортсмена победить.

- Воля, терпение, самоотверженность ребят говорят об их беззаветной любви к спорту - подчеркнул спортивный функционер.

Настоящим украшением церемонии стал вокально - хореографический этюд в исполнении победительницы шоу «Голос», очаровательной Дины Гариповой и танцевальных коллективов Кузбасса.

- Дина пела так проникновенно, будто сама все эти дни участвовала в соревнованиях, - восхищена выступлением певицы студентка КемГУ Кристина Новикова.

BURITO – еще один знаменитый гость праздника. Молодежь от него в восторге, а потому девушки и юноши с удовольствием танцевали под его композицию «Забери меня с собой».

Звучат фанфары, флаг «Детей Азии» торжественно спущен. Огонь потушен. Но это не финал, только начало. Начало большого пути новых побед и свершений. Флаг выносят победители и призеры Международных: кузбассовец Дмитрий Подольский, спортсмен сборной Казахстана Толеген Мейиржан, москвич Матвей Бажанов представитель уральского федерального округа Тихон Кочергин.

Флаг соревнований вынесли победители и призеры II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Новые победы - впереди

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев уверен, Международные детские игры еще вернутся в регион, но уже в летнем своем варианте. Заявку на их проведение подадут уже в этом году.

- Мы благодарны всем, кто приехал на большой спортивный праздник. Наши объекты дали возможность спортсменам проявить свои лучшие качества. Игры открыли торжество совместного труда, открыли детские таланты. Символично, что во время «Детей Азии» президент Владимир Владимирович Путин дал в России старт Году педагога и наставника, - отметил глава Кузбасса

Сергея Цивилева поддержал талисман Международных игр рысенок Тихоня. Его образ рождался не просто. В горячих спорах организаторов. Название в итоге вышло нежным, детским, теплым и светлым. Рысенок – зверек настоящий, искренний, сибирский!

- Мы вместе с вами открывали соревнования, и вы узнали, какими качествами должен обладать спортсмен, чтобы победить. Побывав на всех площадках, я увидел рождение между вами дружбы. Вы настоящие чемпионы! Уверен, наши Игры мы запомним надолго. А увидимся с вами еще раз, обязательно, - приветствовал участников и зрителей талисман «Детей Азии».

Президент Международного комитета Игр «Дети Азии» Владимир Максимов отметил уникальный опыт соревнований. Спортивный и просто человеческий.

- Сегодня вы молоды, перед вами отрыты все двери. Никогда не останавливайтесь на своем пути. Учитесь, развивайтесь, - обратился он к юным спортсменам.

Напомним, во II зимних Международных детских спортивных играх «Дети Азии» приняли участие 814 юных спортсменов из девяти российских субъектов и 11 зарубежных стран. Всего было разыграно 57 комплектов медалей. Кузбасс завершил Игры на пятом месте в медальном командном зачете: сборная региона завоевала 15 наград. Победа у сборной Сибирского федерального округа. У них 39 медалей, 15 из которых золотые. Вторыми стали москвичи - 34 медали, а третьими - с 27-ю медалями - команда Уральского федерального округа.