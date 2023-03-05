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Общество5 марта 2023 9:23

Представители спортивных команд «Детей Азии» поблагодарили Кузбасс за гостеприимство

Гости отметили высокий уровень организации Игр
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Участники команд отметили отличную спортивную инфраструктуру Кузбасса.

Участники команд отметили отличную спортивную инфраструктуру Кузбасса.

Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В заключительный день Международных спортивных Игр губернатор Кузбасса Сергей Цивилев пообщался с представителями сборных команд «Дети Азии». Участники отметили высокий уровень организации соревнований, признавшись, что турнир стал одним из самых ярких спортивных мероприятий последних лет в России.

Гости из Татарстана поблагодарили организаторов за многогранность, где в месте со спортивными состязаниями было много культурной программы.

- Благодаря этому получился настоящий праздник. Мы посетили уникальный заповедник «Томская писаница», где увидели старинные наскальные рисунки. Музей открыл нам историю Кузбасса, - признался главный тренер лыжной сборной Татарстана Антон Лаврентьев.

Казахская делегация восхищена памятником «Воину-Освободителю», установленному в минувшем году в Кемерове.

- Поразило не столько его точная копия берлинского монумента, сколько новость о том, что прообразом памятника стал ваш земляк, кузбассовец Николай Масалов, - восхитились казахские спортсмены и тренеры.

Белорусы поблагодарили Сергея Цивилева за включение их, совсем неазиатской команды, в состав участников, предложив при этом переименовать игры в статус Европейско – Азиатских.

- А меня кстати спросили: «А какое отношение Беларусь имеет к «Детям Азии», страна то расположена в Европе?». Я тут же попросил собравшихся на пресс-конференции поднять руки тех кто, не простив считать наше братское государство Азиатской страной. Руки подняли все без исключения, - поведал забавную историю Сергей Цивилев.

Гости из Ливана, Афганистана и Омана, были счастливы от настоящей русской зимы в Кемерово.

- Вот оно, оказывается, как выглядит счастье, - признался представитель Омана Масуд. -. А нам снег даже не снится. Я бы сам переехал в Сибирь, но дел на родине очень много.

- Зарубежные и российские спортсмены также отметили прекрасное питание, условия проживания, транспортную логистику, оперативное решение абсолютно всех возникающих вопросов в Кузбассе.

- Мы будем развивать «Дети Азии» как олимпийские детские игры. Между ними необходимо проводить как можно больше спортивных турниров. Мы готовы делиться своим опытом, чтобы вместе развивать спорт в наших странах. Мы гордимся успехами сборной Кузбасса и всех наших гостей, которым всегда рады, – подчеркнул Сергей Цивилев.

Губернатор отметил, что вкладываясь в детей, мы вкладываемся в наше будущее.

- Все наши соседи – наши братья, наши двери всегда открыты для них, – добавил глава региона.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ