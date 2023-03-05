Представители спортивных команд «Детей Азии» поблагодарили Кузбасс за гостеприимство

Участники команд отметили отличную спортивную инфраструктуру Кузбасса. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В заключительный день Международных спортивных Игр губернатор Кузбасса Сергей Цивилев пообщался с представителями сборных команд «Дети Азии». Участники отметили высокий уровень организации соревнований, признавшись, что турнир стал одним из самых ярких спортивных мероприятий последних лет в России.

Гости из Татарстана поблагодарили организаторов за многогранность, где в месте со спортивными состязаниями было много культурной программы.

- Благодаря этому получился настоящий праздник. Мы посетили уникальный заповедник «Томская писаница», где увидели старинные наскальные рисунки. Музей открыл нам историю Кузбасса, - признался главный тренер лыжной сборной Татарстана Антон Лаврентьев.

Казахская делегация восхищена памятником «Воину-Освободителю», установленному в минувшем году в Кемерове.

- Поразило не столько его точная копия берлинского монумента, сколько новость о том, что прообразом памятника стал ваш земляк, кузбассовец Николай Масалов, - восхитились казахские спортсмены и тренеры.

Белорусы поблагодарили Сергея Цивилева за включение их, совсем неазиатской команды, в состав участников, предложив при этом переименовать игры в статус Европейско – Азиатских.

- А меня кстати спросили: «А какое отношение Беларусь имеет к «Детям Азии», страна то расположена в Европе?». Я тут же попросил собравшихся на пресс-конференции поднять руки тех кто, не простив считать наше братское государство Азиатской страной. Руки подняли все без исключения, - поведал забавную историю Сергей Цивилев.

Гости из Ливана, Афганистана и Омана, были счастливы от настоящей русской зимы в Кемерово.

- Вот оно, оказывается, как выглядит счастье, - признался представитель Омана Масуд. -. А нам снег даже не снится. Я бы сам переехал в Сибирь, но дел на родине очень много.

- Зарубежные и российские спортсмены также отметили прекрасное питание, условия проживания, транспортную логистику, оперативное решение абсолютно всех возникающих вопросов в Кузбассе.

- Мы будем развивать «Дети Азии» как олимпийские детские игры. Между ними необходимо проводить как можно больше спортивных турниров. Мы готовы делиться своим опытом, чтобы вместе развивать спорт в наших странах. Мы гордимся успехами сборной Кузбасса и всех наших гостей, которым всегда рады, – подчеркнул Сергей Цивилев.

Губернатор отметил, что вкладываясь в детей, мы вкладываемся в наше будущее.

- Все наши соседи – наши братья, наши двери всегда открыты для них, – добавил глава региона.