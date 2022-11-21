«Ростелеком» в Кузбассе установит 24 000 сим-карт в умные приборы учета электроэнергии

Фото: Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» в Кемеровской области до конца 2022 года предоставит для установки 24 000 сим-карт в счетчики учета электроэнергии. Работы ведутся в рамках договора с ПАО «Кузбассэнергосбыт».

Новые электрические счетчики оснастят сим-картами для обеспечения работы сервиса «М2М-контроль». Это платформа для обмена информацией между устройствами или ее передачи в одностороннем порядке на внешнее устройство. Умные приборы учета электроэнергии дают возможность обслуживающим организациям получать показания счетчиков в автоматическом режиме. Это экономит время пользователям и специалистам, а также исключает человеческий фактор при передаче показаний электросчетчика.

«Главное преимущество интеллектуальной системы учета (ИСУ) для жителей многоквартирных домов — это автоматизированный сбор информации об электропотреблении с интеллектуальных приборов учета электроэнергии и доступ потребителей к функционалу ИСУ. После установки таких приборов учета и их дальнейшего подключения к ИСУ у жильцов МКД отпадёт необходимость ежемесячно передавать показания электросчетчиков», — сообщил Владимир Кранзеев, директор департамента информационных технологий и технического аудита ПАО «Кузбассэнергосбыт».

«Решения, которые предлагает “Ростелеком” в области ЖКХ, позволяют автоматизировать, ускорять и упрощать многие процессы в обслуживании частных и многоквартирных домов: это и учет потребления коммунальных ресурсов, и обеспечение безопасности жителей. Наша услуга удаленного управления сим-картами в приборах учета электроэнергии поможет не только сократить процесс передачи данных, но и оптимизировать затраты», — комментирует Алексей Михайлов, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком».

Узнать подробнее об сервисах и стоимости услуг можно на сайте «Ростелекома», а также по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 30 00