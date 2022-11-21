Кузбассовцев ожидает морозная погода до -32 градусов

В начале недели будут снег и метели Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кузбасс пришла морозная погода. В середине недели столбики термометров опустятся до -32 градусов, сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В ближайшие дни в регионе будет прохладная и ветреная погода: это связано с затоком холодной арктической массы. Местами возможны снег и метели. А со среды ожидается существенное понижение температуры.

Во вторник, 22 ноября, ночью температура воздуха составит -13… -18, местами до -23, днем потеплеет до -4… -9, местами до -14. Будет дуть юго-западный ветер, ночью 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Возможен снег, ожидаются метели. На дорогах местами гололедица.

В среду, 23 ноября, ночные температуры составят -10… -15 градусов, местами до -22, дневные -8… -13, местами похолодает до -22. Ветер сменит направление на северо-западное с порывами ночью до 17 метров в секунду, днем - 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Прогнозируется небольшой и умеренный снег, метели.

В четверг, 24 ноября, ночью столбики термометров будут показывать -27… -32, местами -20… -25, днем -20… -25 и местами -14… -19. Ветер также будет северо-западный 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Местами пойдет небольшой снег.

Синоптики призвали жителей Кузбасса подготовиться к морозам заранее.