Синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на 8 Марта

Фото: архив "КП" Фото: Антон ФОКИН

Предстоящая неделя в Кузбассе будет ветреная, но при этом теплая. Сильнее всего воздух прогреется в праздничный день 8 Марта, сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Погода в регионе будет по-прежнему переменчивой. В течение всей недели прогнозируется непостоянство температур, осадки, порывистый ветер, гололедные явления.

Так, во вторник, 7 марта, ночью столбики термометров опустятся до -2…-7, местами до -12, днем будет +1…+6, местами 0…-5. Ветер подует юго-западный, 8-13 метров в секунду, ночью с порывами до 15-20, днем - 17-22 метра в секунду. Прогнозируется небольшой снег, мокрый снег, местами метели, на дорогах гололедица.

В среду, 8 марта, ночные температуры составят -5...-10, местами -4…+1 градус, днем потеплеет до -2...+3, местами до +10. Ветер по-прежнему будет юго-западный, днем его порывы будут достигать 19-24 метров в секунду. Ночью возможен снег, местами сильный, метели, на дорогах гололедица.

В четверг, 9 марта, ночью прогнозируется температура -5...-10 градусов, местами -15, днем -2 … -7. Ветер сменит направление на западное, но при этом будет по-прежнему сильным: ночью 10-15 метров в секунду, местами порывы до 17-22, днем 7-12 метров в секунду, с порывами до 18. Возможен умеренный снег, метели. Сохранится гололедица.