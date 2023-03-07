Признание в любви: в Кузбассе приемный сын нарисовал образ Богоматери... с глазами приемной мамы

Они и представить не могли в юности, что в семье будет 31 ребенок... Фото: архив семьи.

Главное в семье Панченко из Таштагола происходит сейчас. Мама Наташа опасно заболела, но поддержка детей и сила детских молитв являют настоящее чудо.

Но давайте начнем с начала...

Книга судьбы

…Они вынырнули из рождественской ночи, родные горы южной Сибири, неровно срезанные, с нависшими скалами и сказочными снежными шапками, неожиданно.

…Они вынырнули в свете фар локомотива и «бегущих» окошек поезда и напомнили.

Рождество! Пора гадать, но как? Наташа, тогда, в 1990-м, студентка педучилища, сдав сессию, сев в спящий поезд и тоже собираясь лечь, подумала, надо бы погадать, но вот как? И придумала. Вырвала лист из тетрадки, разорвала, написала мужские имена. И - сложила записки с именами... в учебник «Педагогика».

Вообще-то надо бы, по традиции, записки спрятать под подушку, с тем, чтобы утром вытянуть первую. На ней и будет имя суженого, по судьбе.

Но поезд придет домой, в Таштагол, утром рано, и будет в общей спешке некогда, и про записки под подушкой легко забыть. Поэтому - в учебник вернее.

И утром Наташа, спрыгнув с подножки вагона, улыбаясь Рождеству, станции, любимому городу с крутыми подъемами улиц, побежала домой. А там - родители, объятия, и задания по дому, и планы, и подружки, и каникулы... И, разобрав сумку, втиснув «Педагогику» в книжный шкаф, Наташа о незаконченном гадании позабыла.

А пришло лето. Наташу с дискотеки попросил разрешения проводить незнакомый парень. Представился: «Женя». Пошел рядом - с поручением друга. Сказал, другу Наташа нравится. Но сердце девушки промолчало. Зато они с Женей шли и говорили так, словно знают друг друга всю жизнь. И Женя, позже, признался: «Ты меня чем задела - чистая, доверчивая, внимательная…» А Наташе понравилось, с какой любовью говорил он о своей семье и как самокритичен... И так шли, и была полная луна, и в ее волшебном свете… они вдруг поцеловались. И это было словно толчок внутри.

- Как будто посланная с неба звезда пролетела между нами. Говорят же: «Свыше дается муж…» - вспоминает Наталья. - И осенью мы поженились...

И тогда они и представить себе не могли, что у них будет 31 сын и дочь... Женя, правда, хотел много детей. Но Наташа, хоть и выросла в семье с 14 детьми, сама - 13-я, хотела иметь двоих, потому что в юности думала, любви в ней хватит на двух...

В 1990 году. Свадьба Натальи и Евгения Панченко... Наталья и Евгений учат детей главному - ценить и любить семью... Фото: архив семьи.

И у них родились Лена и Данил. Но сын умер в 7 лет - внезапно, опухоль мозга. И они, родители, от горя думали - сойдут с ума. Их спас... Данил, его, как живого, папа увидел у могилы, куда с работы ходил каждый день. И любящая душа сына передала: «Я вернусь...» И Наталья с Евгением стали учиться жить дальше. И в семье родились еще сын и дочь, Стас и Софья.

И родители чувствовали, важные события будут еще. И - снова был внутри толчок. И в 2006-м 36-летняя Наталья позвала 34-летнего мужа …в интернат. И они взяли в семью двух сирот. А через несколько лет - еще, и еще…

- И вернулся сын к нам в том, что… дом наполнился многими детскими голосами. Мне, слыша их, плакать хотелось от радости… - признается Наталья. - Думаю, благодаря ему у нас появилось столько детей. Лучше бороться за детей, воспитывать их, поднимать и вести, чем терять.

… А прошли годы, Наташа искала одну книгу и ... вытянула с одной из полок один старый учебник, и … вспомнила. Рождество, поезд, ее единственное в жизни гадание и что имя суженого она так и не узнала.

- Раскрыла «Педагогику» и вижу... - смеется Наталья. - Записку с именем «Евгений!» Кричу, хохочу, зову всех, кто дома: «Дети, ну надо же! Все сбылось!» Муж у меня - Евгений! Я - многодетная мама и семейный педагог!

Приложение к «Педагогике»

Итак, детей - 31. Один из последних пришел в семью в 21 год, сам. Его братик давно растет у Панченко, а он прошлым летом попросил взять его со всеми на покос. Там и прирос, и начал незаметно тоже называть мамой, папой. Скоро в армию - и его будет провожать вся большая семья.

И имена детей семьи Панченко (родных, приемных, усыновленных) - Лена, Данил, Стас, Софья, Паша, Игорь, Эдуард, Виктория, три Сергея, две Тани, Андрей, Мария, Екатерина, Карина, Алина, Даша, Ангелина, Саша, Степа, Влада, Даша, Тимофей, Арина, Андрей, Стас, Катя, Саша, Вадим… И детям сейчас - от 6 до 32 лет, старшие давно самостоятельны, в семье пять студентов... И у мамы с папой - уже 8 внуков, и черты умершего сына Наталья видит во внуке Данииле.

И когда нынче летом семья отмечала папин юбилей, мама приготовила сюрприз. Вышла поздравлять в венке из ромашек (дочки сплели), в венок продеты разноцветные тонкие ленты, закружилась, дети стали подбегать, ленточки подхватывать. Сколько детей - столько лент. Такая получилась веселая семейная «карусель».

- Старшая дочь сказала: «Это, папа, твоя семья, которую вы с мамой создали. Полюбуйся на нас!» - рассказывает 52-летняя Наталья. - И дальше каждый сказал папе, свое, от души. Говорили: «Ты научил нас любить...», «Ты дал нам понять, что такое семья...»

И такие праздники - итог, кульминация долгих и трудных будней и лет.

А вот рассказ Натальи о буднях...

Слово «Мама». «Поначалу мы, взяв приемных детей (одними из первых в Таштагольском районе. - Авт.), шли, казалось, в никуда, не у кого было о педагогике спросить… И когда читала, что в такой-то ситуации нужно сделать так то, например, не обращать внимания, то были сомнения… И мы шли, набирая сами опыта и ошибок… Однажды мне позвонили из интерната, рассказали про 17-летнего мальчишку. А нам еще на форуме приемных семей рассказывали, что у детей, которые росли, но за годы их так никто в семью и не взял, такое отчаяние, и протест… И я приехала к нему, говорю: «У меня есть Стас…» - «Тот, который на мотоцикле на одном колесе ездит?» - «Да. Поехали в гости?» Побывал он у нас, стеснялся. Потом в интернате поделился: «Мне было очень тяжело - все «мамкают», а для меня это слово ненавистно». «Хорошо, что рассказали», - поблагодарила я интернат. И в нашу вторую встречу с мальчишкой поделилась с ним своим: «Когда мы взяли первых детей, один ребенок слово «мама» по сто раз в день говорил, и мне было не по себе…, но муж сказал: «Потерпи, пусть насладится, так бывает…» И для тебя когда-нибудь отношение к слову «Мама» переменится. Ненависть к этому слову ведь неправильна…» И прошло время, и этот мальчишка, став членом нашей семьи, подошел ко мне в Новый год: «Можно я мамой буду тебя называть?» - «Хорошо». И с тех пор он: «Знаешь, мамуль…»

Неподдающийся ребенок. «Сережа убежал в лес, мы его искали по первому снегу. За него было страшно. И его слова были несправедливы. Мы с мужем пашем, для них, для детей стараемся, и все надо успеть, и с ними, и по дому, и по хозяйству (у нас огород, скотина)... И про него в интернате уже сказали, что заберут... Но мы ответили, нет, мы справимся... И, как мы его нашли, через два дня он мне нарисовал, подарил икону Божьей матери. И рисунок долго над нашей с мужем кроватью на стене висел, теперь поместила его среди икон... И ребенок в семье потихоньку менялся...

Мальчик нарисовал Божью матерь с... глазами приемной мамы Наташи... Фото: Лариса МАКСИМЕНКО.

А еще один мальчишка завоевывал внимание всем, чем можно было, поджигал игрушки - самое малое… Намучились с ним. Но однажды поехали на «уазике», далеко по тайге, на речку, там рядом у нас покос, а у родственников рядом огород. И наша машина застряла в болоте. И страшно, тайга, медведи. И муж сказал, что пойдет с детьми за помощью, за техникой. А у меня давление поднялось, идти никак. Муж сказал: «Кто с мамой останется?» И именно этот мальчишка, с которым мною столько пережито, вдруг сказал: «Я». И как я была поражена, пока мы с ним вдвоем в болоте возвращения наших ждали, как он от меня веткой комаров отгонял, поминутно спрашивал, оберегал: «Мам, тебе плохо или лучше?» И тогда я поняла, что это «наш» ребенок, и поняла, мне раньше не хватало опыта, мы справимся. И справились…»

Смогут ли родители полюбить приемных детей. «Любви к чужим детям сначала не было, точнее была, но пустой. Я много молилась, когда возникали с детьми конфликты, просила: «Господи, убери у меня обиду, иногда даже ненависть». Потому что они, конфликтующие, столько творили, каждый божий день, и в день - по несколько раз… А прошло время - и я полюбила. Я так благодарила Бога за это, даже не представляете… Но любовь к детям дается не просто так, ее надо заслужить, заработать… И мы через такие муки прошли, но выстояли. И все пришло… Да, это труд, и большой, быть приемными родителями. И столько здоровья в него вложено. И ты детям отдаешь все, что имеешь. И должна быть вера в лучшее, она не должна покидать нас, родителей, никогда… И без любви ты не получишь результата. И ты - 24 часа в сутки - с детьми, и всю жизнь будешь им помогать, даже когда вырастут... И это в конце концов не работа - мамой, папой, а жизнь... Но я такая счастливая мама… Столько детской любви вокруг, столько счастливых лиц…»

Смогут ли приемные дети полюбить нас. «Дети подросли и, к 8 марта, видя, что папа в этот день всегда дарит мне цветы, стали подключаться и дарить подарки, сделанные своими руками… Но пришел год, когда трудности с деньгами были большие, и дети, предвидя, что цветов не будет, сделали сюрприз. Двое наших мальчишек две недели тайно копали в сугробах траншею - от дома до речки, с полкилометра. Это чтобы мама и папа прошли по ней на романтическое свидание…»

«А в другой раз... У нас в основном приемные и лишь несколько усыновленных детей. Усыновили тех, кому усыновление не могло помешать получить им положенное жилье… И вот мы - заняты документами на усыновление, и звонит наш приемный сын, уже взрослый, Павел. Говорит: «Мам, скажи свой размер обуви». Удивилась: «Зачем?» - «Хочу тебе купить, подарить коньки, чтобы ты с нами каталась». Стыдно стало: усыновляем маленьких, они еще недолго с нами, а вот кого первым, по праву, должны были усыновить, но из-за очереди его на квартиру не стали…»

«Дети на рисовальной доске в прихожей часто пишут послания. И это трогает до слез. Или навырезают, набросают в комнату родителей сердечек...»

Трудный возраст приемной семьи. «Наступил подростковый возраст первых детей, было трудно, я помнила по психологии, в 14-15 они еще небольшие, но уже не маленькие. Нужно ставить себя на их место, нужно в чем-то подождать, но главное: что бы ни произошло, что бы ни натворил, но ребенок должен знать, что дома любим, что дома его всегда ждут… И наступил момент, когда проблем со старшими накопилось через край и пришло отчаяние. Я поняла, что уже сама не справляюсь, стала больше молиться. И однажды утром, после «Отче наш», в голову сами стали приходить слова: «Господи, благослови меня, грешную, мужа грешного и всех наших грешных чад, как ты считаешь нужным, пускай у нас день пройдет, я полагаюсь полностью на тебя и приму все, что ты нам сегодня дашь. Аминь». Эта молитва ко мне пришла свыше, я ее произнесла и запомнила. А пришла в храм, плачу, батюшка: «И чтобы я видел тебя когда-либо в слезах? Давай помолимся». И я ему про чудо пришедшей молитвы рассказала. И он сказал, что это одна из частей молитвы Оптинских старцев, сказал, что ты любишь детей и это помощь старцев… И я дома читала эту молитву, и она помогла устоять старшим детям, и потом с другим подросшими - было уже легче, уже помогали и молитвы, и опыт…И если старших в этом возрасте мы крепко держали, то следующих научились отпускать и все, что происходит, так болезненно не воспринимать, и где-то проблему даже решать шуткой… И да, если звонки-претензии шли, мы уже по-другому, не как раньше, реагировали. Ну нет у нас отличников, зато занимаются спортом и творчеством, людьми хорошими растут…»

Среди наград детей есть даже победы по стране! Дети занимаются горными лыжами, сноубордом, хоккеем, парашютным спортом... Фото: Лариса МАКСИМЕНКО.

Что для нас семейные ценности. «Это чтобы после нас у детей осталась память о родителях и чтобы они шли этим же праведным путем, несмотря на трудности. Сын старший обещал, что пойдет (когда женится и пойдут свои дети, возьмет в семью приемных детей), и даже если не пойдет, уже было тепло, что мы его правильно воспитали… И нам с мужем очень хочется, чтобы наши дети продолжали бы дружить между собой и потом, после нас… Независимо от того, что они пришли к нам с разных семей, я им всегда говорю: «У нас одна семья, семья Панченко. Мы встретились здесь неспроста каждый, каждый со своим горем. Мы потеряли сына - вы потеряли родителей. Мы нашли друг друга. Теперь мы идем все вместе, невзирая на все невзгоды, сложности…, мы должны быть вместе. И никто не знает, кто когда кому поможет, в какой момент, но вы должны знать, что вы есть друг у друга. Это самое дорогое - семья, это самое главное. Потому что в семью всегда вернешься и семья не предаст. Она может отпустить на короткий срок, чтобы набраться опыта, горького, сладкого. И когда они уходят, понимают, что жизнь не настолько легка, как поначалу кажется. И когда они уходят - многие, у них уже свои семьи, уже ушли, но поняли: семья осталась, семья всегда ждет. И я всегда говорю: «Люблю и жду, я ни на минуту не забываю о вас, каждый день молюсь за вас и жду». Когда кого-то давно не видела, не слышала, очень сильно молюсь, делаю акцент на него. И, по воле божьей, происходит звонок: «Мама, ты мне во сне снилась и так звала». - «Я и правда звала». - «Скоро буду…»

«Мама, живи!»

В народе говорят, что сделанное добро возвращается... И мама Наташа говорит про приемных детей:

- Когда-то мы спасли их. А теперь они спасают меня...

... В прошлом году она стала как-то быстро уставать и даже просыпаться без сил. Но медики определить причину не могли. Потом кузбасские врачи сказали - опухоль. А томские уточнили - рак.

- И на День матери главным мне подарком было то, что я ехала в Томск, в то НИИ онкологии, на обследование, и это взрослые дети финансово помогли, и все дети переживали за меня, все повзрослели с моей болезнью, все молятся за меня... И потом прошла операция в Томске. Продолжаю лечение. Нормально, в бой идем, не сдаемся, у нас же дома 12 несовершеннолетних детей... Когда мы уезжаем, то с детьми и со всем хозяйством остается сын, который Богородицу рисовал. И помогают другие взрослые дети... Ему уже 20, устраивается в шахту. И он таким вырос, на него можно полностью положиться. А ведь был, когда мы его взяли, ... жить не хотел, не верил ни в настоящее, ни в будущее, знать никого на свете, ничего не хотел... А вырос и, на днях рождения других детей он, немногословный, поздравляя, всегда всем говорит: «Не предавайте и не забывайте тех, кто вас поднял...»

А еще, когда папа увозит маму на лечение, за детьми присматривает мамина сестра, удивляясь, все - самостоятельны, каждый свое дело знает. И студенты-педагоги Стас и Софья на выходные приезжают и с ними мама, если далеко, еще больше спокойна...

Мама приехала из больницы... Фото: архив семьи.

... На днях Наталья вновь ехала с лечения. Поздний вечер. Младшие спят. Старшие - ждут. На плите - полезный для мамы суп, на столе - полезный ей сок и орехи. «Ура! Мы рады, что наша любимая мамуля приехала!» - напротив двери рисовальная доска. Старшая дочь держит в руках подарок - белое пальто («Маме, на скорейшее выздоровление»). И - шум машины. Стук входной двери. Шаги родителей. «Мама!!!»

Тем временем

О Родине и воинах света

Как дедушка-фронтовик предсказал спецоперацию.

- Наши корни - сибирские. Мой папа, Зотов Александр Владимирович, родом с Ижморского района, - еще рассказывает Наталья Панченко. - Его призвали в армию и вскоре - началась Великая Отечественная война. Воевал, раненный в одном из боев, попал в плен, в лагерь к немцам, после освобождения нашими дальше воевал, освобождал города от фашистов. «Похоронка» на него приходила несколько раз. Победу встретил в Германии. После войны работал бурильщиком в геолого-разведочной экспедиции... Очень любил детей... И потом всех внуков любил, не разделяя на родных и приемных...

А за год до спецоперации на Украине, папе 94 было, за несколько дней до смерти он нам сказал: «Война не закончилась, меня ждут, как закончу здесь свое существование, мне дадут отряд, буду воевать...» Мы его слова через год поняли... И там, на том свете, битва Добра со Злом идет сейчас тоже...

И с началом спецоперации - мы с детьми договорились отказаться от сладкого, на сэкономленные деньги - покупать лекарства для бойцов, отправлять посылки... И дети писали и пишут письма бойцам. Катя, девятиклассница, уже писем десять написала. О чем? Что верит в их силы, что спасибо большое, они нас защищают, что мы здесь молимся за них и верим в Победу...И спасибо, что мы можем ходить спокойно в школу и радоваться каждому дню...

А недавно мы дома ввели правило: вечером, перед чтением евангелия, даем детям задание - найти каждому, рассказать интересный факт о Родине. Детям понравилось. Они, к примеру, рассказывали: как строилась железная дорога в Петербург в старину. Какой подвиг совершил наш земляк, Герой Советского Союза Яков Баляев, в честь которого в Таштаголе назван парк, где мы гуляем... А рассказали мы о таких вечерних беседах другим семьям, и они у себя ввели тоже, поддержали...

Тем временем

О Родине и воинах света

Как дедушка-фронтовик предсказал спецоперацию.

- Наши корни - сибирские. Мой папа, Зотов Александр Владимирович, родом с Ижморского района, - еще рассказывает Наталья Панченко. - Его призвали в армию и вскоре - началась Великая Отечественная война. Воевал, раненный в одном из боев, попал в плен, в лагерь к немцам, после освобождения нашими дальше воевал, освобождал города от фашистов. «Похоронка» на него приходила несколько раз. Победу встретил в Германии. После войны работал бурильщиком в геолого-разведочной экспедиции... Очень любил детей... И потом всех внуков любил, не разделяя на родных и приемных...

А за год до спецоперации на Украине, папе 94 было, за несколько дней до смерти он нам сказал: «Война не закончилась, меня ждут, как закончу здесь свое существование, мне дадут отряд, буду воевать...» Мы его слова через год поняли... И там, на том свете, битва Добра со Злом идет сейчас тоже...

И с началом спецоперации - мы с детьми договорились отказаться от сладкого, на сэкономленные деньги - покупать лекарства для бойцов, отправлять посылки... И дети писали и пишут письма бойцам. Катя, девятиклассница, уже писем десять написала. О чем? Что верит в их силы, что спасибо большое, они нас защищают, что мы здесь молимся за них и верим в Победу...И спасибо, что мы можем ходить спокойно в школу и радоваться каждому дню...

А недавно мы дома ввели правило: вечером, перед чтением евангелия, даем детям задание - найти каждому, рассказать интересный факт о Родине. Детям понравилось. Они, к примеру, рассказывали: как строилась железная дорога в Петербург в старину. Какой подвиг совершил наш земляк, Герой Советского Союза Яков Баляев, в честь которого в Таштаголе назван парк, где мы гуляем... А рассказали мы о таких вечерних беседах другим семьям, и они у себя ввели тоже, поддержали...