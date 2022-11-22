«Дети Азии» в Кузбассе расширяют географию и границы

На сегодняшний день заявки на участие в спортивных играх «Дети Азии» поступили от семи стран. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Во II зимних Международных спортивных играх, которые пройдут с 23 февраля по 5 марта следующего года, примут участие около тысячи подростков в возрасте до 16 лет.

Приоритет своим спортсменам

Дебютировали «Дети Азии» в Южно-Сахалинске в 2019 году. В общекомандном зачете тогда лидировала команда Уральского федерального округа. Получивший право на организацию вторых игр Кузбасс тоже мог пойти по подобному пути формирования команды для участия, включив своих представителей в общую сборную Сибирского федерального округа. Тем более, что успешный опыт такого подхода уже имелся - не далее как нынешним летом именно спортсмены СФО, за который выступали и кузбассовцы, заняли первое место на VII Международных летних спортивных играх «Дети Азии», прошедших во Владивостоке. Но, как отметил министр спорта Кузбасса Сергей Мяус на пресс-конференции, прошедшей во вторник, 22 ноября, было принято принципиальное решение - выступать как сборная Кузбасса. Среди плюсов - больше наших юношей и девушек наберутся международного опыта, проверят свои возможности на престижных стартах и, что не так уж и маловероятно, станут примером для ровесников и подрастающего поколения в своих муниципалитетах. Как, например, начинавший свой славный спортивный путь в лыжных гонках в Березовском Александр Бессмертных, призер Олимпийских игр и чемпионатов мира.

На сегодняшний день, по оценке Сергея Мяуса, именно лыжные гонки являются самым массовым зимним видом спорта в Кузбассе - ими увлекаются более тридцати тысяч жителей региона. При этом, как отметил министр, любителей не пугает и мороз под -25 градусов.

К слову, и сама пресс-конференция прошла в Кемерове на лыжной базе «Локомотив» - одном из мест, где будут проходить гонки в рамках «Детей Азии». Трассы здесь будут состоять из кругов по 1,5 и 2,5 километра. И, как пообещал директор «СШОР Кузбасса по зимним видам спорта» Дмитрий Бушмакин, они будут мирового уровня, так как лыжню для соревнований готовят недавно приобретенные три новеньких итальянских ратрака. Каждый по цене под 30 миллионов рублей. «Итальянцев» руководитель школы сравнил по уровню с автомобилями Mercedes-Benz, а прежние ратраки, которыми приходилось пользоваться, с Жигулями - не в обиду отечественной марке.

В преддверии игр трассы обкатают участники чемпионата Сибирского федерального округа - соревнований такого уровня в Кемерове, к слову, уже давненько не видели.

Не менее важно, что в сборной Кузбасса по лыжным гонкам, готовящимся к играм, хватает перспективных спортсменов. Это, к примеру, Виктория Ефимова из Прокопьевска и Иван Анисимов из Междуреченска, уже проявившие себя на всероссийских стартах.

- Так что я за лыжные гонки спокоен, - прокомментировал ситуацию в этом виде спорта Сергей Мяус.

Лыжные трассы для соревнований будут чистить ратраки стоимостью 30 миллионов рублей. Фото: Александр ПОНОМАРЕВ

Плюс Горная Саланга

Приятный подарок в ходе подготовки к играм был сделан жителям севера Кузбасса. Ранее соревнования планировали провести на четырех территориях - в Новокузнецке, Кемерове, Междуреченске и Таштагольском районе. Но теперь к ним решено добавить Тисульский муниципальный округ, известный курортом «Горная Саланга» с собственными горнолыжными трассами. Болельщиков туда доставят на комфортабельных автобусах.

Также министр спорта отметил, что надеется на то, что после проведения «Детей Азии» количество желающих заниматься спортом минимум удвоится.

- В Кузбассе благоприятный климат для занятий зимними видами спорта: снежная зима, транспортная доступность спортивных объектов и, главное, наличие этих объектов в муниципалитетах, - подчеркнул Сергей Мяус.

А еще министр, можно сказать, привел в уныние скептиков, опасающихся, что в Кузбасс из-за санкций не приедут иностранцы и россиянам придется соревноваться между собой. На сегодняшний день заявки на участие поступили от семи стран, причем это не только государства из постсоветского пространства, но даже такие экзотические для зимних видов спорта, как Бахрейн и Таиланд.