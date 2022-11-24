Тандем органа и бокалов

Фото: личный архив.

В Кемеровской филармонии выступит Александр Лемешев - музыкант-виртуоз из Барнаула с мировым именем. Его инструмент - стеклянная арфа. Вместо струн его пальцы перебирают стеклянные бокалы, извлекая из них поистине чудесные звуки. А классические и современные музыкальные произведения получают новое звучание.

На стеклянной арфе - поющих бокалах - играют всего несколько музыкантов в мире, среди них - Александр Лемешев, действительный член международной ассоциации стеклянной музыки Glass Music International.

Музыка Баха, Моцарта, Боккерини, Лядова, Чайковского предстанет в невероятном звучании и очаровании стеклянной арфы и органа, партию которого представит один из самых востребованных современных органистов Даниэль Зарецкий.

Даниэль Зарецкий - заслуженный артист России, обладатель премии «Органист года». Его концерты неоднократно транслировались и записывались радио и телевидением в России, Германии, Швейцарии, Дании, Финляндии, Латвии и Австралии.

Филармония Кузбасса

Пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

24 ноября, начало в 18.30

Цена билетов: от 500 до 800 рублей