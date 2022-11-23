Туризм, социалка, новые инвестиции: губернатор Кузбасса рассказал, как будет развиваться регион в ближайшей перспективе

Туризм может стать одной из основных составляющих в доходах кузбасского бюджета. Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В среду, 23 ноября, Сергей Цивилев выступил с бюджетным посланием к парламенту Кузбасса, в ходе которого подвел итоги за 2022 год и представил планы на предстоящий год.

Главная задача - повышение качества жизни

Поводов для гордости в отчете, прямо скажем, хватало. Причем даже когда речь заходила об отраслях, столкнувшихся из-за введенных антироссийских санкций проблем с логистическими цепочками и сбытом продукции. К примеру, возьмем строительную сферу - важное направление развития региона.

В Кузбассе начали внедрять новый стандарт градостроительной политики - комплексное развитие территорий. В нынешнем году начаты проектные работы по развитию Центрального района Кемерова, изучаются возможные площадки для застройки в южной агломерации. Благодаря активному сотрудничеству с федеральными структурами, регион добился значительного увеличения финансирования на переселение жителей из домов, расположенных на подработанных шахтами территориях - в этом году переселили в комфортное жилье 7400 человек, а до конца декабря будут обеспечены квартирами еще 700 детей-сирот.

Весьма неплохо отработали в нынешнем году кузбасские химические предприятия. В результате, как сообщил губернатор, Кузбасс ожидает прирост в 2,2 раза налоговых поступлений от этой отрасли, активно, в том числе реализующей проекты по импортозамещению.

- В северной агломерации увеличено производство минеральных удобрений и взрывчатых веществ для горнорудной промышленности, начат выпуск продукции, которую применяют при добыче золота, а также для очистки воды. В южной агломерации фармацевтические компании осваивают выпуск инновационных препаратов нового поколения - противотромбозных и обезболивающих, которые смогут конкурировать с иностранными аналогами, - отметил глава региона.

Даже в базовой для Кузбасса угольной отрасли высокие цены на уголь позволили нарастить налоговые поступления отрасли в консолидированный бюджет. По итогам года ожидается около 120 миллиардов рублей - это в 1,8 раза больше, чем в прошлом году.

Также, по словам губернатора, в ближайшие три года в угольной отрасли планируется ввод 10 новых объектов, на которых будет создано более трех тысяч новых рабочих мест.

Но большой ложкой дегтя остается проблема с вывозом угля по Восточному полигону, и это Сергей Цивилев выделил особо:

- Наши угольщики нашли новые рынки, выстроили новые логистические цепочки. В 2022 году по поручению президента в восточном направлении мы должны были вывезти на экспорт 58 млн тонн угля, но вывезут РЖД в лучшем случае 48,5 млн тонн. В 2023 году по поручению президента в восточном направлении из Кузбасса должно быть вывезено 63 млн тонн угля. А РЖД нам предлагает вывезти 52,5 млн тонн, это на 10,5 млн тонн меньше, чем указано в поручении Президента. Наши угольщики в состоянии производить и продавать намного больше.

Зато с привлечением новых финансов в развитие региона, проблем сейчас нет. Как сообщил губернатор, только крупные предприятия Кузбасса в течение ближайших трех лет намерены реализовать более четырехсот инвестиционных проектов, что дополнительно привлечет в экономику более триллиона рублей, благодаря предложенным бизнесу особым льготным условиям и налоговым преференциям. А недавно глава Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Кузбасс» на территории города Кемерово и Топкинского муниципального округа. О готовности стать резидентами здесь заявили уже пять предприятий, будет создано свыше 1200 рабочих мест.

- Главной задачей было и остается повышение качества жизни каждого кузбассовца. Наш ответ на все вызовы - работать еще энергичней, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Также губернатор отдельно обратился к кузбасскому бизнесу:

- Мое четкое убеждение - деньги, заработанные в Кузбассе, должны оставаться здесь и работать на благо кузбассовцев. Поэтому призываю собственников и инвесторов - вкладывайте в экономику Кузбасса. Чем раньше вы это сделаете - тем быстрее вернете себе вложенные средства. Мы готовы поддержать все ваши начинания, все условия для этого есть.

Ставим на курорт мирового уровня

В приоритетных планах губернатор анонсировал развитие туристической отрасли. И прежде всего внимание будет уделено инвестициям в Шерегеш, который Сергей Цивилев хочет видеть круглогодичным курортом, входящим в ТОП-5 мирового уровня. В инфраструктуру всесезонного потенциального комплекса, где можно будет не только гонять на лыжах и сноубордах, но и ездить на велосипедах и прогуливаться по пешеходным дорожкам, только из федерального бюджета в ближайшие три года вложат без малого три миллиарда рублей.

В Таштагольском районе появятся две автомобильные дороги, сети водо- и электроснабжения. Обновляться будет общий номерной фонд - в итоге он составит около 449 жилых пространств.

На днях дан старт работе первого в России удаленного багажного терминала, расположенного на курорте Шерегеш. Благодаря доставке багажа из аэропорта Новокузнецка на курорт гости могут дополнительно около восьми часов наслаждаться красотами Сибири и Горной Шории.

А через пять лет туристов здесь должен начать принимать собственный международный аэропорт - третий в Кузбассе. Его пропускная способность будет составлять 200 пассажиров в час. Аэрокомплекс будет располагаться в семи километрах к юго-востоку от Шерегеша.

Подушка безопасности в наличии

После оглашения бюджетного послания депутаты Парламента Кузбасса единогласно утвердили бюджет региона на 2023-2025 годы. Он будет с дефицитом в 53,7 млрд рублей.

- Мы формируем на 2023-й и последующие годы бюджет с учетом возможных негативных сценариев. Не буду скрывать, это один из самых больших дефицитов областного бюджета за всю историю Кузбасса. Но сегодня за счет накопленной в текущем и прошлом году «подушки безопасности», в виде остатков средств на счетах, мы можем себе его позволить, продолжая реализацию всех проектов и выполняя все социальные обязательства перед жителями, - уточнил Сергей Цивилев.