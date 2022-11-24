В Кузбассе на выходных похолодает до -40 градусов

Кузбассовцам обещают морозы и холодный северный ветер

В Кузбасс пришли сильные морозы - на выходных синоптики Кемеровского гидрометцентра обещают похолодание до -40 градусов.

Вся текущая неделя из-за влияния антициклона была холодной. И пока морозы не планируют отступать, а, наоборот, на выходных будут только крепчать.

В пятницу, 25 ноября, ночью столики термометров будут показывать -19… -24, местами до -30, днем потеплеет до -11… -16, местами до -21. Ночью ветер обещают юго-западный, днем он сменит направление на северо-восточное, его порывы будут достигать 12 метров в секунду. Местами прогнозируется небольшой снег, изморозь.

В субботу, 26 ноября, ночные температуры составят -22… -27, местами до -33, по югу -15… -20, днем будет -21… -26, местами до -32 и по югу -15… -20. Будет дуть северный ветер 2-7 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Осадков в этот день не прогнозируется, только в горах возможен небольшой и местами умеренный снег.

В воскресенье, 27 ноября, ночью будет -29… -34, местами до -40, днем -23… -28, местами до -33. Ветер, как и день назад, будет северный. Преимущественно без осадков, по югу местами пройдет небольшой снег.