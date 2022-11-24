«Клиническое акушерство»: эффективный тренинг для практикующих врачей

Фото: пресс-служба КемГМУ.

Сотрудники кафедры акушерства и гинекологии им. профессора Г.А. Ушаковой КемГМУ Минздрава России провели для врачей акушеров-гинекологов и акушерок родильных домов Кузбасса тренинг «Клиническое акушерство».

Бесплатное обучение под руководством преподавателей медицинского университета прошли 10 специалистов из родильных домов Кемерова, Юрги, Ленинска-Кузнецкого и областного перинатального центра. Медицинские работники усовершенствовали навыки командной работы по оказанию экстренной помощи при гипертензивных расстройствах в акушерстве, выполнению операции наложения акушерских щипцов при различных клинических ситуациях, а также проведению пособий при родах в тазовом предлежании плода.

Фото: пресс-служба КемГМУ.

«В клиническом акушерстве беременность и роды рассматриваются как потенциально опасные, экстремальные для здоровья матери и ребенка состояния, требующие наблюдения медицинских работников. На сегодняшний день подобная практика совершенствования навыков очень востребована врачами-гинекологами и акушерами региона. Знания и опыт наших преподавателей и возможности обучающего симуляционного центра на базе кафедры позволяют каждому врачу изучить и безопасно отработать важнейшие навыки в акушерстве на симуляторах и тренажёрах», - отметила Наталья Артымук, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии имени проф. Г.А. Ушаковой КемГМУ Минздрава России.

Разработать алгоритм оказания помощи и отработать в команде практические навыки по сценарию «Эклампсия» и «Тяжелая преэклампсия», правильно провести операцию по наложению акушерских щипцов, оказать акушерскую поддержку при тазовом предлежании плода…. Возможно, с подобным случаем на практике столкнется не каждый акушер-гинеколог, но специалист службы родовспоможения должен обладать актуальными профессиональными знаниями и умениями, чтобы помочь и предотвратить неблагоприятный исход любой ситуации.

Следующий тренинг, который в декабре проведут преподаватели кафедры акушерства и гинекологии им. проф. Г.А. Ушаковой КемГМУ Минздрава России, будет посвящен отработке навыков первичной легочной реанимации и работе в экстремальных ситуациях в неонатологии.