Живи и помни: к годовщине катастрофы на «Листвяжной» на доме шахтера, спасшего ценой своей жизни нескольких человек, повесили мемориальную доску

Геннадий Белошкурский пожертвовал собой ради более молодых коллег. Фото: Личный архив

Табличка появилась поздно вечером во вторник на стене многоэтажки, что стоит рядом с гигантским памятником Иисусу Христу, благословляющему шахтерский регион. Это самый верх самой высокой горы Прокопьевска, «достающей» до низкого снежного неба. А в среду утром, 23-го, под мемориальной доской собрался городской митинг во главе с властями, и красные гвоздики в озябших руках держали удар 20-градусного мороза, и как всегда сильный на горе ветер выжигал, сушил слезы, и женщины поддерживали друг друга...

- Я не ожидала, что придет столько много народа, - говорит со слезами благодарности и гордости дочь погибшего горного мастера Белошкурского, Ксения. – Прошел год, но люди папу помнят.

Мемориальная доска на доме Геннадия Белошкурского. Фото: Любовь ХАБАРОВА.

Взрыв

Горный мастер Белошкурский – из советского поколения, очень любившего фильм «Бумбараш».

И вспомнил он или нет в последние минуты жизни самый сильный киномомент, когда старшие товарищи, попав в окруженье, в неравный бой, решают спасти молодого - Бумбараша, и отправляют в штаб с важным «пакетом», внутри которого окажется лишь записка:

- Живи, Бумбарашка!

... Но 25.11.2021-го, после того, как в 8.21 утра взорвалась кузбасская шахта «Листвяжная» (во взрыве и после от газа погиб 51 человек), горный мастер Белошкурский совершил там, внизу под землей, подвиг. Еще сильнее, чем в кино. Снял с себя только что надетый «самоспасатель» (шахтерский аппарат, чтобы дышать в ставшей «марсианской» атмосфере шахты), отдал его задыхавшемуся Петрову, помог включить.

- Держись, Сашка!

А концентрация окиси углерода росла бешено. И аппарат, с запасом кислорода, был в первую очередь нужен. И такой аппарат, «самоспасатель», был у шахтера у каждого. Но у самого молодого - у Сани - свой отчего-то, говорят, не сработал.

Геннадий Белошкурский с семьей. Фото: архив семьи.

... А герою - горному мастеру Геннадию Белошкурскому было 48. У него семья, двое уже выросших детей, дочь в тот год замуж вышла... И Белошкурский - из большого шахтерского рода. У самого Геннадия Степановича уже было 30 лет шахтерского стажа. За годы дважды был в завалах на шахтах, и ему помогали выбраться товарищи. А катастрофа на «Листвяжной» стала в его жизни третьим и самым страшным ЧП под землей. И он мог, во взрыве уцелев, выйти из «Листвяжной», но... стал бороться за жизни своих парней и погиб.

- Папа – герой, - говорит 21-летняя Ксюша. – Нам шахтеры рассказали, он пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти других.

По совести и до конца...

... В доме Белошкурских за полгода до аварии на «Листвяжной» начала выть собака.

«Наверно, скоро умру», - то спокойно говорил Геннадий, в старые народные приметы не веря, то задумывался. – «Ты что?! У тебя еще столько дел впереди, столько лет! Тебе еще внуков нянчить!» - тормошила семья.

- А перед этой ставшей последней сменой он мне сказал: «Так с больничного не хочу выходить на работу отчего-то...» - вспоминает Ксения. – ...Папа с температурой, кашлем месяц пробыл на больничном. И первая смена его, после болезни, и началась 24 ноября 2021-го. И ушел он тогда – на сдвоенную смену, на 16 часов... Работать на шахте по 16 часов – не норма. Но если хочешь нормальную зарплату, работай...

И так, уйдя 24-го, папа должен был вернуться домой 25-го, но попал во взрыв.

После митинга по открытию мемориальной доски - слева направо дочь шахтера - Ксения, Людмила Чернецова, Любовь Хабарова, вдова - Лилия Белошкурская и мама героя-шахтера Любовь Белошкурская. Фото: Личный архив

И до двух часов дня я ничего не знала. Потом пришло сообщение про взрыв на одной из кузбасских шахт. Потом – что это именно на «Листвяжной». Я позвонила с работы – маме: «Папа пришел?» - «Нет».

И мы с мамой поехали на шахту. Надежда, что папа жив, была у нас очень сильной. Еще мне в те дни приснился сон. Я в шахте никогда не была, я даже не знаю, что там, как, чего. Но увидела, что стою в шахте, внизу, у выхода какого-то. Папа идет навстречу. «Я живой, - говорит, - ждите дома...» И этот сон надежду давал, что папу живым поднимут. И брат, по тому описанию, что я увидела вокруг себя, какой там тоннель под землей..., узнал «Листвяжную». Он работал рядом с папой, но на другом участке.

... А потом все вокруг заговорили, что надежды нет, что пропавшие в шахте горняки задохнулись... Но мы не верили, и ждали еще сильнее, домой...

...Тогда же дочь Белошкурского написала в чате – выжившим с отцовского участка: «Расскажите, пожалуйста, про папу». И горняки ответили:

- Папа твой – герой.

- Он мог выжить. Но остался поднимать тех, кто не встал. (После взрывной волны. – Авт.) Остался с ними...

Из откликов горняков выяснилось, что Геннадий Белошкурский совершил простой человеческий подвиг! Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

- То есть папа был в сознании, приводил товарищей в чувство, - поясняет, приводя слова еще горняков, Ксения. – Они собрались выходить, одного на хватало, Петрова. Тот не мог включиться в свой «самоспасатель» или аппарат у него не работал. Папа отдал ему свой. И, думаю, папа пробовал включить «самоспасатель» парня – для себя...

... 27-го, в час ночи, Белошкурским с шахты позвонили, пригласили на опознание поднятого тела.

- Брат мой поехал, узнал папу, не поверил глазам и попросил показать старый шрам. Минут через десять разрешили. Есть… Папа и товарищи, как нам сказали на шахте, получается, вместе шли, ползли... Им оставалось всего 40 метров до свежей струи — до места, где можно будет дышать и где уже безопасно.

... Молодой горняк Саша должен был выжить с аппаратом, «самоспасателем», Белошкурского. Но сверхопасный после взрыва воздух оказался сильнее. Смертельная концентрация окиси углерода впервые убивала даже сквозь одежду, сквозь кожу... И молодого шахтера Александра Петрова со старым шахтером Геннадием Белошкурским, пытавшимся Петрова спасти, похоронили в один день.

- А почему папа принял такое решение, зная, что задержка – смерть, бросился спасать товарищей, отдал свой «самоспасатель»? Ему, я знаю, если бы не сделал бы этого, было бы стыдно потом людям в глаза смотреть, - говорит дочь.

И это потомкам, землякам Белошкурского и всем-всем нам – его, простого героя-шахтера, теперь главное завещание.

Из откликов горняков выяснилось, что Геннадий Белошкурский совершил простой человеческий подвиг! Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

Всем миром

Молва о подвиге погибшего шахтера Белошкурского начала расходиться после катастрофы на «Листвяжной», напомню, сразу. То теряя фамилию и передавая лишь «историю про горного мастера», то их опять добывая. И во всех народных пересказах сохранялись горе, ужас и нерв катастрофы и передавались от человека к человеку, из сообщения в сообщение - искреннее потрясение, настоящее уважение и большая гордость за Человека, особенно в нашем исторически рабочем регионе - за рабочего Человека (со сменой курса страны, в новом веке «задвинутая» было в разряд «узкопрофильных», «несовременных»).

- Он не оставил товарищей в беде. Отдал свой дыхательный аппарат более слабому, отдал ему свой единственный шанс выжить... - слышала я от разных людей в те дни. И думала, почему это стольких людей, и впервые и вот ТАК потрясло?... Потому что пандемия ковида знание принесла – о том, как важен аппарат для дыхания на границе жизни и смерти, и это стало понятно теперь абсолютно каждому – хоть в какой точке мира. И представить, чтобы человек снял с себя аппарат для дыхания — в шахте это «самоспасатель» — и отдал более слабому, как это сделал в катастрофе Белошкурский, и представить себя на месте Белошкурского, проверить мысленно свою смелость и совесть («А вот я смог бы так?») ... попробовал впервые каждый. И так люди увидели силу духа и величие шахтерской души в час испытания. И смогли понять, что в Кузбассе исторически, в поколениях это было, есть и будет – мы своих в беде не бросаем.

... И в те дни, год назад, в Сети раздались первые голоса: «Давайте назовем улицу именем Белошкурского или еще как-то увековечим память!» Но дело это — чтобы довести до конца — масштабно-незнакомое, долгое. И чаты переключились на другие моменты катастрофы и вскоре на другие темы по стране и миру. Но мы в медиахолдинге «Кузбасс» решили попробовать. Историки подсказали, как... Известная прокопчанка, поэт Любовь Хабарова, когда я рассказала ей о подвиге прокопчанина Белошкурского, начала сбор подписей. И первыми подписались поэты прокопьевского литобъединения «Маяк». Потом к ним подключилась Людмила Чернецова и собрала много подписей в Тырганском парке Прокопьевска. И к 40-му дню катастрофы на «Листвяжной» Хабарова принесла народное обращение в прокопьевский горсовет с длинным списком подписавшихся прокопчан, и еще одно обращение ушло в Прокопьевск, во власть, с подписями, письмами читателей из нашего медиахолдинга.

Горожане поддержали идею увековечить память Геннадия Белошкурского. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

... И так на стене дома N8 в 10-м микрорайоне Прокопьевска в канун годовщины катастрофы на «Листвяжной» появилась памятная табличка... И ветер уж набивает снегом торжественные круглые буквы. И на табличке написано: «В этом доме жил Белошкурский Геннадий Степанович (27.07.1973 – 25.11.2021) горный мастер. Трагически погиб 25.11.2021 г. на шахте «Листвяжная». Ценой собственной жизни спас более 10-ти человек».

А как – точнее рассказал еще сразу после катастрофы шахтер Наим Тухтаев:

- Пришла взрывная волна, сразу следом пыль, гарь, газ, ничего не видно. Меня не снесло, я сидел за подстанцией и из-за этого я сильно волны не почувствовал. А кто стоял, тех откинуло. Один потом рассказал, его на 360 градусов крутануло. И еще взрывной волной стены, а они из шлакоблоков, посносило... И нас там было 12, Гена хотел спасти всех, семеро после взрыва вышли, пятеро (вместе с Белошкурским) нет... А как мы выходили... Ничего не видно. Я только слышал его голос (Белошкурского. – Авт.): «Вставай, вставай, включайся давай...», еще кому-то, еще, еще... И один проходчик после говорил, что Геннадий отдал свой «самоспасатель» молодому... Кого-то из нас, из семерых вышедших, он тоже поднимал, кроме меня.

Письма шли и в РМХ "Кузбасс" и в Прокопьевский горсовет. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

- А почему задержавшаяся «пятерка» не смогла выбраться?

- Я тоже шел, терял сознание, падал, вставал, меня шатало, в глазах двоилось, когда ноги «забились» - отнялись, товарищи меня тащили... Не знаю, почему те пятеро не дошли, наверно, сильнее газом отравились... Мы, помню, метров 30 прошли, я сознание потерял, а встал, слышал, он (Белошкурский. – Авт.) сзади снова людей поднимал... И он был в вполне нормальном состоянии, по голосу. То есть мог сам выйти. Но остался, поднимал последних. И он герой в том, что свой «самоспасатель» Сане отдал.

... И шахтеры на могилу Белошкурского, говорит семья, часто ездят и часто от них там цветы...

Так Геннадий Белошкурский стал первым горняком «Листвяжной», чье имя увековечили отдельно. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

«Я рядом...»

Год после похорон семье Белошкурского дался тяжело. Дочка Ксения говорит, что папа, она чувствует, - рядом, особенно в трудные минуты.

Сейчас наступила самая трудная минута. Мужа Ксении мобилизовали.

- Я совсем одна, муж болеет, переживаю страшно, - говорит Ксения. - 25-го, в годовщину катастрофы на «Листвяжной», мужа уже отправят из «учебки», из Омска, дальше... Папа меня любил больше жизни и зятя любил. На днях папа приснился, сказал: «Я буду его защищать...Ты обязательно будешь счастлива...»

Дочь написала про отца;: "Ты навсегда в моем сердце!" Фото: Личный архив

P.S. За год после трагедии на «Листвяжной», в память о погибших шахтерах и горноспасателях написано много стихов по России. Вот одно из них - поэта из Новокузнецка Юрия Панкова.

«…Земля с углем непросто расстается,

А чаще лишь по бартеру меняет,

Она, как женщина, то плачет, то смеется

И пацанов то жжет, то засыпает.

Не счесть их всех, оставшихся навечно,

В обмен на тонны черного угля,

Ребят смешных, серьезных и беспечных

Земля из нашей жизни забрала.

«Ульяновская», «Тайжина», «Распад»,

«Зыряновская» шахта, «Юбилейка»,

На сотни шел тогда подсчет ребят,

Погибших под землею за копейки…

Теперь «Листвяжная» останется для нас

Еще одною братскою могилой.

Прощайте, Мужики. Скорбит Кузбасс.

Россия голову в слезах склонила…»