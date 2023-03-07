Участник нацпроекта «Производительность труда» в Кузбассе расширит линейку производства горно-шахтного оборудования

Фото: пресс-служба РЦК.

Кемеровское предприятие «Перспективные технологии», которое участвует в нацпроекте «Производительность труда» и применяет в работе инструменты бережливого производства, расширит ассортимент выпускаемого оборудования для горнодобывающей промышленности. В рамках заключенного с правительством Кузбасса соглашения компания инвестирует в данный проект не менее 500 млн рублей и создаст дополнительно около 400 рабочих мест.

«Повышение производительности труда становится для наших предприятий дополнительным импульсом к развитию. Они увеличивают объемы выпуска продукции, запускают дополнительные производственные мощности, создают новые рабочие места и повышают уровень оплаты труда. Эффект от мероприятий национального проекта уже оценили более 60 кузбасских компаний. В среднем без дополнительных инфесиций и затрат эффективность их работы увеличивается на 27%», - подчеркнул министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

Импортозамещающий проект «Перспективных технологий» включает в себя выпуск конвейерных роликов, редукторов, и электрооборудования. Новая продукция будет востребована у угольщиков и заменит на рынке импортные аналоги. По оценке предприятия, расширение производства позволит увеличить численность сотрудников втрое.

Напомним, «Перспективные технологии» в 2021 году при поддержке экспертов Федерального центра компетенций (ФЦК) в рамках нацпроекта «Производительность труда» реализовали пилотный проект по оптимизации производства ленточных конвейеров, используемых при выемке угля из подземных шахт. Лучшие практики бережливых улучшений предприятие тиражирует самостоятельно на другие участки.

ДЛЯ СПРАВКИ: Нацпроект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране за счет оптимизации производственных процессов с помощью инструментов бережливого производства. В Кузбассе участниками нацпроекта стали уже 67 предприятий несырьевой отрасли экономики стали участниками нацпроекта.