Считать и следить за новостями: как жителям Кузбасса экономить на привычных расходах

Фото: пресс-служба платежной системы "Мир"

Жизнь дорожает - это очевидно после похода в магазин, оплаты счетов и болезней. Можно ругать санкции и производителей, поднявших цены. А можно взять себя в руки и начать экономить. Собрали несколько простых советов, которые помогут снизить повседневные траты и не впасть от этого в депрессию.

ПОЕЗДКИ ПО ГОРОДУ - ДЕШЕВЛЕ

Одна из регулярных статей расходов - общественный транспорт. Им постоянно или периодически пользуется каждый из нас, поэтому по итогам месяца сумма набегает приличная. Но расходы можно уменьшить, если следить за новостями. Например, до 30 июня кузбассовцы смогут платить за проезд в общественном транспорте на шесть рублей меньше. Экономить можно в автобусах, троллейбусах и трамваях, в которых есть терминалы бесконтактной оплаты. Для этого надо оплачивать поездку картой «Мир», загруженной в смартфон. Поэтому перед тем, как отправляться по делам или на прогулку, необходимо предварительно загрузить национальную карту в смартфон на базе Android через один из мобильных платежных сервисов - Mir Pay или Samsung Pay. При этом телефон должен поддерживать функцию NFC, она есть практически в любом современном гаджете. Дальше все просто: прикладываем смартфон к валидатору, и сумма поездки списывается сразу с учетом скидки 6 рублей.

ПЕРЕЛЕТЫ - ПО ЛЬГОТАМ

Расценки на путешествия в последние месяцы растут, но отказываться от отпуска и отдыха совсем не хочется. Чтобы не сильно тратиться, поездки на зарубежные курорты лучше отложить. Вместо этого стоит обратить внимание на внутренний туризм - на территории родной страны провести время тоже можно интересно и с пользой. Сэкономить на путешествии жителям Кузбасса помогут субсидированные авиарейсы. Сейчас из Кузбасса такие рейсы выполняются в Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Казань, Омск, Сочи. Из Новокузнецка также с начала 2023 года дважды в неделю летают самолеты в Сургут и Тюмень. С 1 мая 2023 года улететь будет можно в Читу, Уфу и Горно-Алтайск. Из Новокузнецка появятся рейсы в Иркутск и Махачкалу. Напомним, субсидируемые рейсы отличаются от коммерческих стабильной стоимостью билета. Размер тарифа не превышает определенный уровень, а остальная часть возмещается государственной субсидией. Для сравнения: цена билета на субсидируемый рейс из Кемерова до Новосибирска не может превышать 2 258 рублей, а на коммерческий может доходить до 10 тысяч рублей.

КВАРТПЛАТУ - ПОД КОНТРОЛЬ

С 1 января 2023 года все общедомовые расходы будут оплачиваться по счетчику, а не по нормативу. Собственники квартир в многоэтажках переживают, что им придется доплачивать за тех, кто не платит квартплату. Кроме того, есть риск переплатить за потерянные кубометры воды или киловатты электроэнергии, если состояние дома не очень хорошее.

Власти Кузбасса разъяснили жителям региона, как можно сэкономить, оплачивая услуги ЖКХ. Специалисты Региональной энергетической комиссии Кузбасса напомнили, что в регионе действует закон «О дополнительной мере социальной поддержки граждан в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги» (от 17 декабря 2019 года № 138-ОЗ).

И если стоимость коммунальных услуг в декабре 2022 года и в последующих месяцах превышает установленный предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 12% - 15% по сравнению с ноябрем 2022 года, граждане имеют право обратиться за дополнительной мерой социальной поддержки. В Министерстве социальной защиты населения Кузбасса добавили, что льготники могут обратиться за поддержкой в органы социальной защиты населения по месту жительства.