В Кузбассе на выходных потеплеет до +11 градусов

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на выходные.

В ближайшие дни в регионе будут наблюдаться перепады температур: ночью будет холодать (вплоть до -27 градусов), а днем столбики термометров будут повышаться до положительных отметок. При этом по-прежнему местами прогнозируется снег, на дорогах гололедица, также будет дуть порывистый ветер.

Так, в пятницу, 10 марта, ночь будет морозной -17...-22 градусов, местами до -27, по югу -8... -13, днем потеплеет до -2...+3. Ветер обещают юго-восточный 3-8, днем местами с порывами до 14 метров в секунду. Ночью местами пройдет небольшой снег, по югу в горах - умеренный снег, днем - небольшой снег, мокрый снег, местами изморозь, на дорогах гололедица.

В субботу, 11 марта, ночные температуры составят -3 … -8, местами – 16 градусов, дневные +1 … +6, местами +11. Ветер немного утихнет - 2-7 метров в секунду, однако по-прежнему будет порывистым – до 14 метров в секунду. Ночью возможен небольшой снег, днем будет преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

В воскресенье, 12 марта, ночью прогнозируется температура -2... +3, местами -7 градусов, днем 0... +5, местами +10. Подует северо-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду ночью, днем порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Ожидается небольшой и умеренный снег, местами гололедные явления.