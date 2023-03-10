Кемеровский цирк.

Кемеровский цирк с 11 марта по 9 апреля приглашает кузбассовцев в занимательное путешествие на «Дикую планету».

На этой уникальной планете вы сможете:

• Познакомиться с дрессировщиком диких животных в четвертом поколении Виктором Тихоновым, который перенесет вас в таинственный мир, в котором вас ждут тибетские яки, верблюды, дикобразы, пони и звезды шоу - североамериканские бизоны!

• Взмыть под купол цирка с воздушной гимнасткой в третьем поколении, обладательницей серебряной короны Международного фестиваля «Принцесса цирка 2022» - Екатериной Дмитриевой.

• Пройтись на пуантах по канату на высоте пятиэтажного дома с хрупкой и изящной Ольгой Рожковской, обладательницей серебряной короны Международного фестиваля «Принцесса цирка».

А еще:

• Григорий Прилепо - абсолютный чемпион России по Диабло научит вас виртуозно жонглировать.

• Ренские колеса под руководством Петра Букина вскружат вам голову!

• Виктор и Татьяна Сильченко познакомят вас с Бабой Ягой и Кикиморой.

Чудеса и восторг «Дикой планеты» ждут вас!

Стоимость билетов от 700 рублей! Дети до 3 лет могут посетить представления бесплатно, без предоставления места (при наличии документа, подтверждающего возраст ребенка).

Приобретайте лучшие места на сайте www.circus-kemerovo.ru

В кассе цирка, ежедневно с 10.00 до 19.00, т.: 8 (384-2) 52-23-12

Коллективные заявки по т.: +7-913-336-33-29, +7-923-475-15-75

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