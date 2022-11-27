Главный бухгалтер кузбасской организации перевела мошенникам семь миллионов рублей

Жительница Полысаево только через несколько дней поняла, что стала жертвой обмана. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

42-летняя жительница кузбасского Полысаева, работающая главным бухгалтером в одной из городских организаций, ответив на звонок с незнакомого номера, никак не могла представить, что попадет в криминальные сводки. Незнакомец в трубке представился женщине сотрудником прокуратуры и в следующую секунду ошеломил ее следующим известием:

- Из банка нам сообщили, что к вашему счету получили доступ мошенники. Сейчас они пытаются перекинуть деньги на свои счета, скажите, пожалуйста, какой у вас был остаток, проверим, успели ли они что-то перевести?

Женщина обомлела: у нее в банке - миллион рублей, накопленный за несколько лет работы. И лишиться кровно заработанных денег вот так запросто?

Собеседник, услышав об остатке на счете, обрадовался:

- Значит еще не успели перевести деньги. Вам сейчас перезвонит менеджер банка, расскажет, как обезопасить свой вклад, обязательно выполните его рекомендации, если не хотите потерять такую сумму.

Главбух пообещала, и, когда «менеджер» ей перезвонил, испуганная женщина, в одночасье забывшая, что все надо перепроверять, под его указку оформила кредиты в двух разных банках на общую сумму в шесть миллионов рублей.

- К вам скоро приедет курьер для подписания документов, и никакие кредиты выплачивать не придется, - уверял ее собеседник. - Просто пока вы его ждете и ничего не делаете, мошенники снимут все деньги.

В итоге женщина перевела все кредитные средства и миллион рублей собственных накоплений по указанным реквизитам. Когда курьер не приехал до конца рабочего дня, жительница Полысаева убедила себя, что это случайная задержка, но, когда прошел и второй, и третий день, она поняла, что ее жестоко обманули и обратилась в полицию.

- По данному факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Когда мошенников, провернувших эту аферу найдут, им грозит до 10 лет лишения свободы.

В связи с этим случаем полиция Кузбасса напоминает, что необходимо прервать разговор и нельзя выполнять никакие операции, если неизвестный, который вам позвонил и представился сотрудником службы безопасности банка или сотрудником правоохранительных органов:

- сообщит о блокировке вашей карты,

- расскажет о попытке мошенников похитить деньги с ваших счетов или оформить от вашего имени кредит,

- предупредит о несанкционированном входе в «личный кабинет»,

- расскажет о смене «финансового номера»,

- уведомит о переводе ваших средств на «страховой счет» из-за отключения банка от системы СВИФТ,

- попросит назвать реквизиты карты и CVC- и СМС-коды,

- порекомендует срочно перечислить все накопления на «безопасный счет»,

- будет убеждать установить специальную программу для защиты сбережений или пройти по ссылке для отмены сомнительных операций.

Помните: в этом случае вас пытаются обмануть!