Жительница Кузбасса встретилась в Кремле с президентом и получила от него награду

Владимир Путин лично вручил Татьяне Гуськово из Кузбасса знак "Заслуженный работник социальной защиты населения России" Фото: kremlin.ru

В среду, 8 марта, на торжественном приеме в Екатерининском зале Кремля по случаю Международного женского дня президент России Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся женщинам страны. В их числе оказалась и жительница Прокопьевска Татьяна Гуськова.

- К церемонии, которая проходила 8 марта в Кремле, мы готовились с 28 февраля. Всех представленных к наградам посадили на недельный карантин. Из гостиницы, понятно, никуда не выходили. Все оправдано, ведь это встреча с Владимиром Владимировичем, что называется в живом формате. По мере приближения торжественного момента, которого с нетерпением ждала, все больше волновалась. Представить не могла, как все пройдет, - рассказала «КП»-Кемерово» Татьяна Гуськова.

А прошло все, по ее словам, легко и непринужденно. Волнение ушло. И когда говорила с трибуны, и во время небольшого личного общения с президентом после торжественной части.

- Еще раз обратила внимание Владимира Владимировича на наш социальный проект «Долгосрочный уход на дому за гражданами пожилого возраста и инвалидами». Сейчас с проведением спецоперации на Украине он особенно актуален. Прокопьевск стал пилотным городом этого проекта. И в Кузбассе, и в России, - пояснила Татьяна Гуськова.

Кроме «Долгосрочного ухода на дому» пилотным в регионе стал проект «Старшее поколение».

- Коллективу центра под руководством Татьяны Гуськовой удалось в кратчайшие сроки создать и внедрить новые формы социального обслуживания, - сообщили в администрации правительства Кузбасса.

- Работа - мой дом, куда я иду не просто с удовольствием, а с большим желанием сделать все от меня зависящее на благо людей, которые нуждаются в нашей помощи. Думаю, что это должно быть внутренним предназначением каждого, - уверена женщина.

Из Москвы она вернулась вчера, 9 марта, вместе с наградой привезла массу положительных эмоций и еще больше веры в свою страну.

- А еще много знакомств. Пообщалась со всеми награжденными, подружилась. Договорились созваниваться, обмениваться новостями,- улыбнулась жительница Кузбасса.

Это не первая высокая награда Татьяны Гуськовой. За свою многолетнюю работу прокопчанка не раз отмечена федеральными, региональными и муниципальными наградами. Она удостоена городской премии «Человек года - 2007».Также Татьяна Ивановна - лауреат премии Кузбасса - 2009 и XII Всероссийского конкурса деловых женщин «Успех» - 2016». В 2017 году жительница Кузбасса награждена памятным знаком «Милосердия, добра и любви».