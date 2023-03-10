Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 марта 2023 8:36

Жительница Кузбасса встретилась в Кремле с президентом и получила от него награду

Президент России отметил ее многолетнюю работу в должности руководителя городского Центра социальный защиты
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Владимир Путин лично вручил Татьяне Гуськово из Кузбасса знак "Заслуженный работник социальной защиты населения России"

Владимир Путин лично вручил Татьяне Гуськово из Кузбасса знак "Заслуженный работник социальной защиты населения России"

Фото: kremlin.ru

В среду, 8 марта, на торжественном приеме в Екатерининском зале Кремля по случаю Международного женского дня президент России Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся женщинам страны. В их числе оказалась и жительница Прокопьевска Татьяна Гуськова.

- К церемонии, которая проходила 8 марта в Кремле, мы готовились с 28 февраля. Всех представленных к наградам посадили на недельный карантин. Из гостиницы, понятно, никуда не выходили. Все оправдано, ведь это встреча с Владимиром Владимировичем, что называется в живом формате. По мере приближения торжественного момента, которого с нетерпением ждала, все больше волновалась. Представить не могла, как все пройдет, - рассказала «КП»-Кемерово» Татьяна Гуськова.

А прошло все, по ее словам, легко и непринужденно. Волнение ушло. И когда говорила с трибуны, и во время небольшого личного общения с президентом после торжественной части.

- Еще раз обратила внимание Владимира Владимировича на наш социальный проект «Долгосрочный уход на дому за гражданами пожилого возраста и инвалидами». Сейчас с проведением спецоперации на Украине он особенно актуален. Прокопьевск стал пилотным городом этого проекта. И в Кузбассе, и в России, - пояснила Татьяна Гуськова.

Кроме «Долгосрочного ухода на дому» пилотным в регионе стал проект «Старшее поколение».

- Коллективу центра под руководством Татьяны Гуськовой удалось в кратчайшие сроки создать и внедрить новые формы социального обслуживания, - сообщили в администрации правительства Кузбасса.

- Работа - мой дом, куда я иду не просто с удовольствием, а с большим желанием сделать все от меня зависящее на благо людей, которые нуждаются в нашей помощи. Думаю, что это должно быть внутренним предназначением каждого, - уверена женщина.

Из Москвы она вернулась вчера, 9 марта, вместе с наградой привезла массу положительных эмоций и еще больше веры в свою страну.

- А еще много знакомств. Пообщалась со всеми награжденными, подружилась. Договорились созваниваться, обмениваться новостями,- улыбнулась жительница Кузбасса.

Это не первая высокая награда Татьяны Гуськовой. За свою многолетнюю работу прокопчанка не раз отмечена федеральными, региональными и муниципальными наградами. Она удостоена городской премии «Человек года - 2007».Также Татьяна Ивановна - лауреат премии Кузбасса - 2009 и XII Всероссийского конкурса деловых женщин «Успех» - 2016». В 2017 году жительница Кузбасса награждена памятным знаком «Милосердия, добра и любви».

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ