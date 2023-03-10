Мобильная связь «Ростелекома» появилась в шести малых селах Кузбасса

Фото: пресс-служба Ростелеком

«Ростелеком» реализует второй этап проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0) в Кемеровской области. С начала 2023 года в шести малых населенных пунктах региона с числом жителей от 100 до 500 человек появились базовые станции мобильной связи.

Сотовая связь и мобильный интернет четвертого поколения (LTE, 4G) стали доступны 1 200 кузбассовцам в шести населенных пунктах: деревне Морковкино Яшкинского района, деревнях Бархатово и Пинигино Топкинского района, поселке Килинск Таштагольского района, селе Туйла Мариинского района и поселке Пушкино Новокузнецкого района. Для этого «Ростелеком» построил более 100 км оптики.

«Перед нашей компанией стоит масштабная и важная задача — обеспечить надежную связь и интернет в отдаленных деревнях и селах, мы успешно ее выполняем. С начала реализации проекта мы запустили уже 35 базовых станций в малонаселенных пунктах Кемеровской области. Современная связь и цифровые сервисы стали доступны более пяти тысячам кузбассовцев», — сказал Станислав Полянский, заместитель директора – технический директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком».

Так, благодаря проекту УЦН, устойчивая связь появилась в таежном селе Туйла Мариинского района. Здесь проживают чуть более ста человек. Сложность местности заключается в том, что весной при разливе река Туйла отсекает населенный пункт от остальной территории. Раньше жители села оставались в изоляции, без связи. Теперь сообщить о проблеме, вызвать службы оперативной помощи, а также воспользоваться скоростным интернетом можно и в этом поселке в любое время года.

«Мариинский округ находится в лидерах по количеству населенных пунктов, участвующих в программе устранения цифрового неравенства. В Туйле очень ждали появления сотовой связи и мобильного интернета. Мы рады, что наконец современные технологии пришли и в тайгу, в такой маленький поселок. Теперь жителям доступна видеосвязь с близкими, онлайн-обучение, оформление документов на портале Госуслуги и многое другое», — сказал Александр Кривцов, глава Мариинского муниципального округа.

В рамках проекта УЦН 2.0 в Кузбассе построены 35 базовых станций в 19 муниципальных округах Кемеровской области. В 2023 году оборудование связи планируется установить в 28 селах региона. Всего по программе федеральный оператор до 2030 года обеспечит мобильной связью более 24 тысяч населенных пунктов по всей стране.