Двоих кузбассовцев осудили за ложную информацию о деятельности российской армии в зоне СВО

Ложь не приводит к добру. Фото; Иван Макеев Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Прокопьевска попал в поле зрения региональных правоохранительных органов в марте 2022 года. Прозошло этого после того, как в интернете- в одной из социальных сетей - 45 - летний мужчина разместил сообщение, содержащее заведомо ложную информацию о действиях российских войск на территории Украины в период проведения специальной военной операции.

- Во время обыска, в жилище подозреваемого были изъяты компьютерная техника, флеш-карта, диктофон. Со следствием он не сотрудничал, вину не признал. Однако расследованием установлено, что размещенная мужчиной информация является недостоверной, фейковой, - пояснили «КП»-Кемерово» в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Кузбассу.

Прокопчанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации). В качестве наказания суд назначил мужчине восемь месяцев исправительных работ с удержанием 10 % в доход государства и в течение одного года запретил заниматься публицистической деятельностью.

Куда более суровое наказание получил 32 - летний житель Киселевска. На реальный семилетний срок лишения свободы в колонии общего режима его осудили именно за публичное распространение в соцсетях ложных сведений о деятельности российских вооруженных сил в зоне СВО

- В ходе предварительного следствия проведены компьютерно-техническая и лингвистическая экспертизы, которые подтвердили содержание в опубликованных в соцсети ложных сведений о деятельности Российской армии на территории Украины. А результаты комплексной политолого-лингвистической экспертизы доказали пропагандистский характер оппозиционных взглядов автора, - добавили в СУ СК России по Кемеровской области.

Приговоры в отношении обоих кузбассовцев уже вступили в законную силу.