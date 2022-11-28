Книги, а потом кино: в МегаФоне рассказали, как изменились мобильные привычки кузбассовцев в 2022 году

Интернет-трафик абонентов оператора в Кемеровской области за год увеличился на 18%. Фото: Андрей АБРАМОВ

Жители Кузбасса стали больше читать книги в электронном формате и чаще общаться в Telegram. Об изменении мобильных привычек рассказали специалисты МегаФона, которые проанализировали обезличенные данные за этот год.

Все в онлайн

Интернет-трафик абонентов оператора в Кемеровской области за год увеличился на 18%. При этом мужчины погружаются в онлайн чуть чаще и скачивают на 10% больше женщин. Любимые дни для серфинга в Сети – суббота и воскресенье, а вот по понедельникам кузбассовцы предпочитают работать, а не коротать время в интернете.

Многие жители региона переводят общение в Telegram – уже 70% от общего трафика мессенджеров приходится на этот сервис. На втором месте по популярности – WhatsApp.

Алло, говорите!

Ежедневно кузбассовцы проговаривают около 6 млн минут в сети оператора. Пик переговоров приходится на вторник – именно в этот день фиксируется наибольший объем голосового трафика, в том числе в VoLTE. При этом и мужчины, и женщины разговаривают по телефону примерно одинаково. Чаще всего они звонят собеседникам из России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Германии.

Книги или фильмы

Кузбассовцы стали больше читать в электронном формате. Трафик на популярные ресурсы, где можно познакомиться с литературными произведениями российских и зарубежных авторов, увеличился на 38%. А вот интерес к онлайн-кинотеатрам вырос незначительно – почти на 10% – возможно это связано с сокращением объема зарубежного контента и также снижением числа «громких» премьер в этом году.

Китайские гаджеты в тренде

У кузбассовцев вырос интерес к гаджетам китайских брендов. По сравнению с прошлым годом количество абонентов с такими аппаратами увеличилось на 21%. Наиболее часто жители региона выходят в интернет со смартфонов Xiaomi, Huawei и Realme.

«В целом смартфонами в Кузбассе пользуются 84% наших абонентов, за последний год проникновение цифровых гаджетов выросло на 5%. Это связано с тем, что мобильный интернет становится доступнее и жители быстро осваивают онлайн возможности. Для комфортного интернет-серфинга оператор регулярно запускает новые и модернизирует действующие базовые станции в северной и южной агломерациях региона, а также в небольших населенных пунктах, расширяет покрытие на автомагистралях, а также в дачных поселках и популярных местах отдыха», – комментирует Александр Малов, директор МегаФона в Кемеровской области.