90 лет исполнилось основателю кузбасского музея - заповедника «Томская Писаница» Анатолию Мартынову

90 лет исполнилось создателю Томской Писаницы Анатолию Мартынову

Основателю научной археологической школы в Кузбассе, доктору исторических наук, заслуженному деятелю науки РФ, автору более 400 научных трудов по археологии, создателю знаменитого на всю Россию кузбасского музея - заповедника «Томская Писаница» Анатолию Мартынову исполнилось 90 лет.

Свою трудовую деятельность он начал в 1955 году. Работал директором кузбасского краеведческого музея, затем, уже в 70-е, основал в Кемеровском госуниверситете кафедру археологии.

-Это был прорыв в высшем гуманитарном образовании в Сибири - первая кафедра археологии за Уралом. Тогда в союзе подобные кафедры были только в МГУ, ЛГУ, Киевском и Ташкентском университетах, - позже вспоминал Анатолий Мартынов.

- В 1973 году вышел в свет первый вузовский учебник по археологии, по которому учились студенты исторических факультетов всего Советского Союза. Учебник Анатолия Ивановича и сегодня не актуален у студентов-историков - рассказали «КП» - Кемерово» в музее заповеднике «Томская Писаница».

Но главным трудом своей жизни патриарх кузбасской археологии, его коллеги, ученики и читатели считают монографию «Сокровища Томских писаниц», написанную совместно с выдающимся коллегой Алексеем Окладниковым. Монография положила начало созданию музея-заповедника «Томская Писаница».

- Скала с древними рисунками Томская писаница с первого знакомства с ней в далеком 1957 году и по настоящее время стала моей любовью и болью. Чем бы я ни занимался, я всегда помнил о ней. Всю свою жизнь я посвятил сохранению этого памятника для потомков, - признался Анатолий Мартынов.

Все 35 лет существования музея-заповедника «Томская Писаница» юбиляр остается его неизменным наставником, главным научным сотрудником музея, человеком, который дарит тепло своего сердца всем окружающим!

- Никто так подробно и ясно, так трепетно и грамотно не расскажет о «Томской Писанице» как Анатолий Иванович. Вот здесь как раз тот случай, когда человек красит место, - написали накануне юбилея Анатолия Мартынова его ученики в соцсетях.