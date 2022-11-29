В Кузбассе полицейский приютил бездомную собаку, которую прежние хозяева выкинули на улицу

Вячеслав Деревянкин с Бароном. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В кузбасском городе Юрга уполномоченный полиции поехал на вызов и вернулся с него не один, а вместе с четвероногим другом. Мужчина приютил собаку, брошенную прежними владельцами. Пес не подпускала к себе волонтеров, а в полицейском сразу признал хозяина.

Собаку породы акита-ину обнаружили волонтеры городского благотворительного фонда защиты животных. Утром Татьяна Корнеева отправилась к своим питомцам в приют и увидела пса, привязанного к столбу. Видимо, бывшие хозяева, наигравшись с питомцем, решили избавиться от него, и привезли к приюту. А чтобы собака не побежала за ними – привязали.

- Она сидела как столбик и встречала каждую машину, которая ехала навстречу, - вспоминает Татьяна Корнеева.

Собака сидела и ждала, когда за ней вернутся хозяева.

За ночь пес изрядно замерз, и первым делом женщина попытаалсь отвязать его, чтобы отвести в помещение, согреть и накормить. Но... собака не подпустила к себе ее, начала лаять и кидаться. Последующие попытки приблизиться к животному также не увенчались успехом. Более того, во время одной из них питомец укусил работницу приюта. После этого волонтеры посчитали, что не смогут сами справиться с агрессивной собакой и обратилась в полицию.

Пес проявлял агрессию

На вызов приехал участковый уполномоченный полиции младший лейтенант Вячеслав Деревянкин. В его присутствии собаку будто подменили: она начала вилять хвостом и позволила себя отвязать от столба.

- Каково было наше удивление, когда полицейский подошел к этой собаке и спокойно отвязал ее, - рассказала волонтер Маргарита Кравченко.

Работники приюта удивились способности полицейского с полуслова найти общий язык с псом. А сам Вячеслав Деревянкин уже не смог бросить несчастное животное и решил забрать его к себе. Ветеринар осмотрел собаку, убедился, что ее здоровью ничто не угрожает, и после этого питомец отправился на полицейской «Ниве» в свой новый дом.

Вячеслав Деревянкин дал питомцу кличку Барон. Мужчина признался, что всегда мечтал о такой собаке.

- Приходишь домой - всегда встречает. Ласковый, добрый пес, - рассказал участковый.

Волонтеры фонда защиты поблагодарили полицейского за то, что брошенное животное обрело дом.