В Кузбассе полицейский приютил бездомную собаку, которую прежние хозяева выкинули на улицу

Вячеслав Деревянкин с Бароном. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.
В кузбасском городе Юрга уполномоченный полиции поехал на вызов и вернулся с него не один, а вместе с четвероногим другом. Мужчина приютил собаку, брошенную прежними владельцами. Пес не подпускала к себе волонтеров, а в полицейском сразу признал хозяина.
Собаку породы акита-ину обнаружили волонтеры городского благотворительного фонда защиты животных. Утром Татьяна Корнеева отправилась к своим питомцам в приют и увидела пса, привязанного к столбу. Видимо, бывшие хозяева, наигравшись с питомцем, решили избавиться от него, и привезли к приюту. А чтобы собака не побежала за ними – привязали.
- Она сидела как столбик и встречала каждую машину, которая ехала навстречу, - вспоминает Татьяна Корнеева.
Собака сидела и ждала, когда за ней вернутся хозяева.
За ночь пес изрядно замерз, и первым делом женщина попытаалсь отвязать его, чтобы отвести в помещение, согреть и накормить. Но... собака не подпустила к себе ее, начала лаять и кидаться. Последующие попытки приблизиться к животному также не увенчались успехом. Более того, во время одной из них питомец укусил работницу приюта. После этого волонтеры посчитали, что не смогут сами справиться с агрессивной собакой и обратилась в полицию.
Пес проявлял агрессию
На вызов приехал участковый уполномоченный полиции младший лейтенант Вячеслав Деревянкин. В его присутствии собаку будто подменили: она начала вилять хвостом и позволила себя отвязать от столба.
- Каково было наше удивление, когда полицейский подошел к этой собаке и спокойно отвязал ее, - рассказала волонтер Маргарита Кравченко.
Работники приюта удивились способности полицейского с полуслова найти общий язык с псом. А сам Вячеслав Деревянкин уже не смог бросить несчастное животное и решил забрать его к себе. Ветеринар осмотрел собаку, убедился, что ее здоровью ничто не угрожает, и после этого питомец отправился на полицейской «Ниве» в свой новый дом.
Вячеслав Деревянкин дал питомцу кличку Барон. Мужчина признался, что всегда мечтал о такой собаке.
- Приходишь домой - всегда встречает. Ласковый, добрый пес, - рассказал участковый.
Волонтеры фонда защиты поблагодарили полицейского за то, что брошенное животное обрело дом.