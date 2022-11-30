СУЭК-Кузбасс и КузГТУ провели профориентационный квиз для школьников

Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.

В рамках профориентационных встреч представителей компании «СУЭК-КУЗБАСС» и КузГТУ со старшеклассниками города Киселёвска состоялись научно-популярные игры «На-гора» в формате квиз.

Квиз, разработанный в КузГТУ, включал в себя десять раундов - по пять вопросов каждый. Тематика – история Кузбасса, угледобыча, основные знания химии, физики. Основная цель квиза - содействие учащимся в выборе своей будущей профессии.

Всего в Киселевске были организованы четыре игры с участием двенадцати команд – по три в каждой игре - из школ № 3,5,11,14,25,27,28,30,31 и лицея №1. Общение с участниками интерактивной викторины происходило с помощью сотового телефона. Школьники, посовещавшись в командах, отвечали на вопросы нажатием кнопки. Ребята в интересной и достаточно острой борьбе мерились интеллектуальными силами, параллельно открывая для себя много нового в шахтерском мире.

- Нашей команде все понравилось! – делится впечатлениями ученик школы №28 Артем Матрошилов. - Задания были сложные. Мы, конечно, не все знали, но максимально старались отвечать на вопросы и работать сплоченно. Игра получилась напряженной. На протяжении всех десяти раундов тройка лидеров постоянно менялась. Видимо, у нашей команды были нервы крепче, что помогло в победе. Большое спасибо организаторам и за игру, и за призы.

Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.

Заместитель директора по молодежной политике и воспитательной работе КузГТУ, кандидат технических наук Сергей Цибаев отметил, что это первый опыт подобного общения в квиз с потенциальными студентами. Игра показала высокий уровень знаний ребят. На некоторые вопросы правильные ответы достигали 80 процентов, что говорит о высокой степени знаний.

- Сегодня вопросы квиза были уровня студентов первого-второго курсов университета. Очень много специфических вопросов по горной тематике. И ребята справились. Я восхищен!

Руководитель сектора развития персонала Центра подготовки и развития персонала АО «СУЭК-Кузбасс» Яна Калиш также подчеркнула, что первый опыт квиза со школьниками Киселевска оказался успешным, и практика проведения таких интеллектуальных турниров будет продолжена в других территориях присутствия компании. Главное, что ребята в не совсем привычной для себя форме, атмосфере прогрузились в мир шахтерских профессий, расширили круг своих знаний о главной отрасли Кузбасса. И, возможно, это послужит дополнительной мотивацией школьникам для поступления на горные специальности в Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева.