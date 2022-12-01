В Кузбассе сформирована новая структура правительства

Фото: архив "КП" Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Сергей Цивилев рассказал о новой структуре правительства Кузбасса. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

Так, в состав президиума правительства Кузбасса наряду с мэром Новокузнецка Сергеем Кузнецовым включен глава Кемерова Дмитрий Анисимов.

Бывший мэр Кемерова Илья Середюк, который сейчас занимает пост первого заместителя губернатора - председателя правительства Кузбасса будет курировать Региональную энергетическую комиссию, Государственную жилищную инспекцию и департамент дорожного комплекса Кузбасса (это новый департамент - он будет выделен из министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса).

В блок заместителя губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрея Панова теперь входят: министерство угольной промышленности, министерство транспорта, министерство природных ресурсов и экологии, департамента электроэнергетики и департамент лесного комплекса.

Начальник департамент лесного комплекса Максим Яковлев покинул свой пост, обязанности руководителя исполняет заместитель Елена Качканова. Кроме того, изменения произошли в министерстве природных ресурсов и экологии: руководитель ведомства Сергей Высоцкий перешел на другую должность, на его место назначен Олег Ивлев.

Заместитель губернатора по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Глеб Орлов будет курировать: министерство строительства, министерство жилищно-коммунального хозяйства, Главное управление архитектуры и градостроительства и Инспекцию государственного строительного надзора.

В блок первого заместителя председателя правительства - министра финансов Игоря Малахова теперь входят не только министерство финансов и Главное контрольное управление, но и Управление по взаимодействию с организациями финансового рынка и департамент контрактной системы региона.

Заместитель председателя правительства - министр промышленности и торговли Леонид Старосвет кроме профильного министерства будет курировать: министерство цифрового развития и связи региона, министерство труда и занятости, а также новое ведомство - министерство экономического развития (оно будет выполнять функции департамента экономического развития, комитета по развитию региональных систем, департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства).

Заместитель председателя правительства (по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий) Денис Ильин будет отвечать за работу министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, департамента по охране объектов животного мира, а также управления ветеринарии и управления гостехнадзора.

Заместитель председателя правительства (по вопросам образования, науки и молодежной политики) Антон Пятовский будет курировать работу профильных ведомств - министерства образования, министерства науки и высшего образования, а также департамент молодежной политики (он будет выделен из министерства туризма и молодежной политики, должность начальника пока свободна).

Заместитель председателя правительства (по вопросам социального развития) Елена Воронина останется ответственной за министерство социальной защиты населения и министерство здравоохранения региона.

В ведомстве председателя правительства (по вопросам культуры, спорта и туризма) Сергея Алексеева будет блок, в который входят министерство физической культуры и спорта, региональное министерство культуры и национальной политики, а также министерство туризма (должность руководителя пока вакантна) и комитет охраны объектов культурного наследия.