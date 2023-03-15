В Кузбассе расширили круг участников спецоперации, имеющих право на региональную выплату

Фото: Парламент Кузбасса

В Кузбассе в список участников специальной военной операции, которые могут получить единовременные региональные выплаты, включены сотрудники Росгвардии. Соответствующие изменения в областной закон о социальной поддержке отдельных категорий граждан-участников СВО внесли депутаты парламента Кузбасса.

Круг получателей выплат был расширен по инициативе губернатора региона Сергея Цивилева. Он уверен, что сотрудники Росгвардии, которые наравне с военнослужащими, добровольцами и мобилизованными защищают интересы России в зоне СВО, имеют право на единовременные выплаты и другие меры поддержки.

- Их семьи также могут рассчитывать на всю необходимую помощь, пока бойцы находятся вдали от дома, - отметил Сергей Цивилев.

В парламенте Кузбасса сообщили, что выплату 100 тысяч рублей будут получать командированные в зону проведения СВО действующие сотрудники Росгвардии, которые имеют специальные звания полиции.

Выплата 200 тысяч рублей положена кузбассовцам, которые самостоятельно подписали контракт с Росгвардией и отправились в зону СВО.

Напомним, что в декабре 2022 года в Кузбассе уже расширяли список участников спецоперации, имеющих право на региональную выплату в 200 тысяч рублей и освобождение от транспортного налога на 2021 и 2022 годы. Теперь льготы получат все военнослужащие и добровольцы, заключившие контракт на участие в СВО после 24 февраля. Ранее таким правом пользовались мобилизованные, заключившие контракты после 16 сентября.