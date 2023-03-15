Дорожный мастер ответит в кузбасском суде за причинение многомиллионного ущерба собственнику ж/д вагонов

Фото: пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

Транспортный прокурор Белова утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК РФ), возбужденному в отношении бывшего дорожного мастера. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В результате проведенной прокурорской проверки, по материалам которой впоследствии и было возбуждено дело, выяснилось, что с апреля по октябрь 2021 года работник железной дороги не обеспечил проведение необходимых работ по содержанию участка путей между станциями Угольная и Тырган в Прокопьевском МО (Западно-Сибирская железная дорога), не предназначенных для общего пользования: мужчина не заменил непригодные для использования деревянные шпалы и не ограничил скорость движения поездов.

В конечном счете это упущение привело к тому, что 7 апреля примерно в 21:00 в районе станции Угольная (Краснобродский угольный разрез), когда по указанному пути следовал грузовой поезд, произошел сход 11 полувагонов с углем. В результате происшествия никто не пострадал, однако собственнику вагонов - компании «Уголь-Транс» - был причинен материальный ущерб на сумму свыше 12 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в Прокопьевский районный суд для рассмотрения по существу.

Как уточнили корреспонденту «Комсомолки» в Беловской транспортной прокуратуре, если суд признает бывшего дорожного мастера виновным, то пострадавшая компания имеет право ходатайствовать о возмещении многомиллионного ущерба, и тогда работнику придется заплатить крупную сумму.