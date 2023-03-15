Следком Кузбасса возбудил уголовное дело из-за таинственной смерти подростка

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Кузбассе 15-летнего подростка, пропавшего пять дней назад, нашли мертвым в промышленной зоне. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Школьник из беловского села Беково исчез еще 10 марта, однако его поиски начались только спустя четыре дня. 14 марта о пропаже подростка в полицию сообщила его бабушка - ребенок находился под ее опекой. По словам женщины, внук ушел из дома не вернулся.

Были незамедлительно организованы поиски пропавшего. В них были задействованы инспекторы ПДН, оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и сотрудники других подразделений полиции. Также к поискам присоединились волонтеры. Сегодня утром, после того, как за ночь найти подростка не удалось, в Беловский район выехала группа сотрудников ГУ МВД России по Кемеровской области.

В итоге пропавшего школьника нашли погибшим – тело подростка было обнаружено в промышленной зоне у заброшенных построек в Белове. Пока не понятно, что произошло, но в Следкоме Кузбасса отметили, что на теле ребенка нет видимых телесных повреждений.

- Учитывая, что несовершеннолетний более четырех суток отсутствовал дома, следственным отделом по городу Белово незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины смерти подростка.