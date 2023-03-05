В Кемерове полицейский застрелил бойцовского пса, чтобы спасти его хозяина

Сотруднику полиции пришлось применить табельное оружие против бойцовской собаки, чтобы спасти жизнь человека. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кемерове сотруднику полиции пришлось применить табельное оружие против бойцовской собаки, чтобы спасти жизнь человека и себя самого. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

- Помогите, меня изодрал мой пес, я истекаю кровью, - такой сигнал поступил в дежурную часть Заводского отдела полиции Кемерова вечером 14 марта от жителя частника на улице Маяковской.

Звонивший мужчина рассказал, что он недавно взял себе стаффордширского терьера, но вот дрессировка животного не задалась: бойцовский пес его никак не хотел слушаться и огрызался. А накануне пес и вовсе бросился на своего хозяина, вцепился ему в руку и начал грызть ее в буквальном смысле слова. Кое-как отцепив стаффа, хозяин закрылся в собственном доме, откуда и позвонил в полицию и скорую помощь.

Но прибывшие врачи и полицейские не смогли даже зайти во двор: пес, оскалив зубы, кидался на людей сразу, как только калитка начинала приоткрываться. Полицейский попытался ухватить болтающийся поводок собаки и привязать ее, но cтаффордширский терьер сумел увернуться и попытался напасть на самого стража порядка.

Хозяин собаки, которому требовалась срочная медицинская помощь, дал «добро» нейтрализовать агрессивного пса.

- В связи с возникшей очевидной угрозой жизни и здоровью, а также в соответствии с законом «О полиции» полицейский применил табельное оружие, обезвредив опасное животное, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

После этого врачи скорой смогли осмотреть потерпевшего мужчину, он был экстренно госпитализирован с многочисленными повреждениями предплечья. Ему оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время проводится служебная проверка по факту применения табельного оружия сотрудником полиции но, по предварительной информации, так как полицейский действовал строго в рамках закона и нейтрализовал агрессивного пса с разрешения хозяина, его действия признают правомерными.