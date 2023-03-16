От -15 до +13 градусов: перепады температуры и сильный ветер ожидаются в Кузбассе в выходные

Ночи в Кузбассе холодные, а вот днем наступает настоящая весна Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Кемеровский гидрометцентр спрогнозировал погоду в регионе на ближайшие три дня. Как и всю неделю (да и весь март), в выходные жителей Кузбасса ожидают скачки температур и гололедица на дорогах.

Так, завтра, в последний рабочий день на этой неделе, температура воздуха будет меняться от -4...-9 градусов, местами -14 градусов ночью до -1...+4 градусов, местами +10 градусов днем. Ветер будет северо-западный и несильный - 2-7 метров в секунду. Осадков 17 марта не предвидится, местами могут быть дым и дымка. На дорогах уже привычная гололедица.

В субботу, 18 марта, ночью ожидается -4...-9 градусов, а местами даже температура опустится даже до -15 градусов, однако днем поднимется до плюсовых значений: +2...+7 градусов, а местами до +13 градусов. Направление ветра не изменится - северо-западный со скоростью 2-7 метра в секунду, однако где-то порывы будут достигать 12 метров в секунду. Осадков также не ожидается, будет переменная облачность, а на дорогах гололедица.

В воскресенье, 19 марта, будет -2...-7 градусов ночью, местами -12 градусов, днем же ожидается потепление: +1...+6 градусов, местами 0...+5 градусов. Ветер по-прежнему будет северо-западным со скоростью 3-8 метра в секунду ночью, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду, а днем ветер станет сильнее - 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 18 метров в секунду. Ночью местами ожидается небольшой снег, однако по югу осадков не предвидится, днем же пойдет небольшой, местами умеренный мокрый снег. На дорогах гололедица.