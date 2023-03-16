Житель Кузбасса заплатит около 700 тысяч рублей за ДТП, которого не совершал

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автомобилиста из Кузбасса обязали заплатить около 700 тысяч рублей за ДТП, которое он не совершал. Причиной этого стало то, что мужчина отдал автомобиль покупателю, не заключив договор купли-продажи, а новый владелец сразу же попал на этой машине в аварию.

ДТП произошло летом прошлого года на улице Котовского в кузбасском городе Мариинск. Столкнулись Nissan Almera 1.5 Luxury и ВАЗ 21140. Виновным в аварии был признан водитель отечественного автомобиля. Однако оказалось, что автомобилист на момент ДТП не являлся собственником машины. По документам машиной владел другой человек, а договор купли-продажи они оформили только через несколько дней после аварии.

После аварии владелец иномарки потребовал от виновника ДТП оплатить ремонт машины – стоимость восстановления Nissan была оценена в 525 тысяч рублей. Однако лихач отказался добровольно возмещать сумму причиненного ущерба. Тогда хозяин Nissan пошел в суд.

В суде виновник аварии не согласился со стоимостью ремонта иномарки и потребовал провести еще одну экспертизу, надеясь, что цена окажется ниже. Однако получил обратный результат. В результате второй экспертизы стоимость восстановительного ремонта увеличилась на 160 тысяч рублей и составила около 685 тысяч рублей.

Впрочем, нести ответственность за ДТП пришлось прежнему владельцу машины. Так посчитал суд, поскольку договор купли-продажи машины и его юридическая передача виновнику аварии были совершены после дорожного происшествия. Бывшего владельца отечественной машины обязали выплатить сумму причиненного ущерба в размере около 685 тысяч рублей, а также 10 тысяч рублей, потраченных на независимую оценку ремонта, и шесть тысяч рублей судебных расходов.

Непосредственному виновнику ДТП придется раскошелиться лишь на 16 тысяч рублей – это расходы за судебную автотехническую экспертизу.