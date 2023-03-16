Молодой кузбассовец ответит в суде за организацию приготовления массового убийства в учебном учреждении

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственные органы СК РФ по Кузбассу завершили расследование уголовного дела об организации группой лиц по предварительному сговору приготовления к убийству двух и более лиц общеопасным способом по мотивам идеологической ненависти (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «а, е, ж, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следователи выяснили, что в период с сентября 2020 года по февраль 2022-го 24-летний житель Анжеро-Судженска, будучи сторонником идеологии молодежного деструктивного движения (которое было признано судом террористическим), в Сети нашел себе сообщника для совершения убийства учеников и педагогов в одном из учебных заведений региона.

Оговорив все моменты и распределив роли, подельники договорились, каким способом будет совершаться преступление. Однако сообщник анжеросудженца позже добровольно отказался от реализации задуманного и перестал поддерживать контакт.

Кроме того, о планах прознали в кузбасском Центре противодействия экстремизму, сотрудники которого пресекли преступную деятельность. Материалы были переданы в следком. Во время предварительного следствия была проведена деструктологическая экспертиза, по результатам которой подтвердилось, что кузбассовец является приверженцем деструктивного движения. Следователь ходатайствовал о заключении общественно опасного мужчины под стражу. Это требование суд удовлетворил.

В результате была собрана достаточная доказательственная база, и в связи с этим уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит длительное тюремное заключение.