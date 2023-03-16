В Кузбассе начался Всероссийский исторический форум

Владимир Мединский (на фото слева) и Сергей Цивилев приняли участие в открытии форума. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В четверг, 16 марта, в столице Кузбасса стартовал Всероссийский форум «История для будущего. Время быть первыми».

Герои и правда

Форум начался с тематических выставок. Одна из экспозиций воссоздает подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной. Ольга Шацкая - учитель литературы из Кемерова - сегодня в образе токаря вытачивает детали для боевых орудий.

- Для меня важно испытать этот нелегкий труд на себе, чтобы рассказать об этом ученикам, - делится педагог с корреспондентом «КП»-Кемерово».

Героев дней сегодняшних уже вспоминают во время торжественного открытия на четырехтысячной «Кузбасс-Арене». На экране фотография легендарного Героя России Максима Пескового, ценой своей жизни спасшего товарищей. Парень, не раздумывая, накрыл собой гранату.

Зал чтит память героев спецоперации минутой молчания. На глазах людей слезы.

- Боль в душе, - признается герой Кузбасса, трижды кавалер Ордена Мужества Константин Огий. - 25 февраля минувшего года мы приняли свой первый бой. Но выстояли. Мы сражаемся за правду!

О правде во время открытия говорили больше всего. Сергей Цивилев, отвечая на вопрос одного из воспитанников Кемеровского президентского кадетского корпуса, как отличить правду от фейка, сказал, что только глубокое знание истории поможет сегодня всем нам в поиске настоящей истины.

Формула успеха и братства

Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский вывел интересную истину уже в контексте уникальности организации кузбасского форума.

- Вы нашли самую главную правду форума – символ, вокруг которого можно закрутить мероприятие и сделать его действительно монументальным. Этот символ - мемориальный комплекс героя-сибиряка, центральной фигурой которого стал памятник Воину-Освободителю. Идея усиливает образ вашего земляка Николая Масалова, - отметил Владимир Мединский.

Всероссийский форум в Кузбассе поддержал братский Донбасс.

- Мы с вами, братья, - обратился по видеосвязи к участникам форума мэр Горловки Иван Приходько. - Представьте себе, что в эти минуты не так далеко от меня идет бой с нацистами. И это сражение с врагом ведут мотострелки из Кузбасса. Но наступит время, когда мы вместе будем радоваться общим мирным победам, - рассказал глава шахтерского города Донбасса.

Сначала о других, потом о себе

Дети во все времена для России были главной ценностью, гордостью, национальным достоянием государства.

- И они должны быть счастливы, - говорит со сцены почетный гость форума, многодетная мама из Кемерова Оксана Коновалова.

Рядом с ней знаменитый спортсмен-саночник Степан Федоров и 16-летний Александр Струков, спасший на пожаре семью.

- Вот на этих людях - ваших героях - держится история страны, - уверен гость форума, известный блогер Дмитрий Пучков.- Сначала о других думают, потом только о себе.

Общение с Дмитрием Пучковым и его коллегой Трофимом Татаренковым прямо во время пленарного заседания, в формате которого проходило открытие форума, дало возможность всем собравшимся понять важную деталь - история пишется прямо сейчас, прямо онлайн, в сию минуту.

- Вот только все чаще в интернете правдивую историю пытаются переписать на историю лживую. А мы - блогеры - часовые в чатах и соцсетях. Не спеша делаем дела, говорим людям, что такое хорошо и что такое плохо, - остроумно заметил Дмитрий Пучков.

- И все же, какое главное зерно мы все должны вынести из нынешнего исторического форума? – поинтересовались у Владимира Мединского присутствующие на заседании.

- Впереди два дня работы. Участников ждет масса интереснейших лекций, дискуссий, обсуждений, экскурсий. Но главное - мы должны вынести из форума понимание того, что каждый из нас конкретно сможет сделать полезного для своей семьи, своего учебного заведения, предприятия, организации. А из этого и складывается наш общий вклад в процветание России, в ее патриотический фундамент, - подчеркнул Владимир Мединский.