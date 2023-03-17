Образы среди корней

Фото: ЦГБ им. Н. В. Гоголя.

В новокузнецкой «Гоголевке» проходит персональная выставка мастера декоративно-прикладного искусства Сергея Матусенко под названием «Дорога в осень». Сразу скажем, работы Сергея Матусенко небычны, ведь он занимается художественной обработкой дерева в технике «корнепластика».

Увлечение этой техникой тесно связано с любимым занятием Сергея Андреевича - рыбалкой. На берегах рек и озер ему часто встречаются причудливо переплетенные и изогнутые корни и ветви деревьев: березы, липы, талины, кедра. В каждой находке художник видит необычные образы, заложенные фантазией природы: лица, фигуры людей, сказочных существ. Мастер тонко чувствует дерево и создает интересные, удивительные по красоте и пластике скульптуры. В них много недосказанности, загадочности, намеков. Названия творений говорят сами за себя - «Вольница», «Разум и вера», «Из праха себе подобного», «Сомнение».

Экспонаты, созданные самой природой и доработанные умелыми руками талантливого художника, неповторимы в своем роде. Их стоит увидеть хотя бы раз.

Центральная городская библиотека им. Н. В. Гоголя

ул. Спартака, 11, т.: 8 (384-3) 74-34-01

Время работы: понедельник- четверг с 9.00 до 20.00, суббота, воскресенье - с 10.00 до 18.00, пятница - выходной

Вход свободный