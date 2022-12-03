Кемеровчан приглашают отметить День всемирного катания на коньках

На катках города в честь праздника для кемеровчан будут действовать специальные акционные предложения. Фото: стадион "Химик"

В Кемерове в этом году впервые отметят День всемирного катания на коньках - новый праздник, который Международный день конькобежцев принял только минувшим летом ради привлечения детей к катанию на коньках и развития этой активности в разных странах. Теперь ежегодно День всемирного катания на коньках будут отмечать в первое воскресенье первого месяца календарной зимы. В 2022 году этот праздник приходится на 4 декабря.

Кемеровчан приглашают присоединиться к празднования Всемирного дня катания на коньках и прийти в этот день на любой из городских катков, где в честь праздника будут действовать для горожан специальные акционные предложения. Как сообщает пресс-служба администрации Кемерова, в воскресенье, 4 декабря, акции будут действовать на следующих катках:

Стадион «Шахтер»

С 10.00 до 12.00 - детям до 14 лет вход с прокатом коньков - 50 рублей, взрослым - 100 рублей.

Стадион «Химик»

Цветной каток у Восточной трибуны: с 12.00 до 13.00 часов бесплатно (работает также бесплатный прокат коньков).

Крытый модуль, ул. Калинина, 4, Западная трибуна: с 13.00 до 14.00 часов - со своими коньками бесплатно, 100 рублей вместе с прокатом коньков.

ЛСК «Сосновый»

Крытый модуль: с 20.00 до 21.00 - со своими коньками бесплатно, 100 рублей вместе с прокатом коньков.

Площадь Советов - бесплатно, с 12.00 до 13.00 работает также бесплатный прокат.

ДЮСШ №5, Ушакова, 2 - весь день бесплатно, только со своими коньками, проката нет.

ФОК «Ледовая арена», пр. Молодежный 7/2 - каток на улице весь день бесплатно, вход только со своими коньками, проката нет.

Школа №37, В. Волошиной, 21 - весь день бесплатно, только со своими коньками, проката нет.

Ледовый дворец «Кузбасс»

С 16.00 до 17.30 со своими коньками - бесплатно. Аренда: взрослые - 350 рублей, дети - 250 рублей.

Кроме того, на катках стадиона «Химик» - бирюзовом катке, крытом модуле и в ЛСК «Сосновый» в часы проведения акции пройдут мастер-классы по катанию на коньках, а в ЛДК - обещают провести розыгрыш призов, викторину и различные интерактивные игры.