19 участков кемеровских магистралей будут отремонтированы в этом году

В этом году отремонтируют 19 участков городских автодорог.

В Кемерове определены первые подрядные организации, которые отремонтируют в этом году девять участков городских автодорог. Как отметили в администрации областного центра Кузбасса, первые конкурсы по ремонту магистралей завершены.

- Ремонт проезжей части по улице Ноградская на участке от улицы Кирова до улицы 50 лет Октября и улицы Клары Цеткин от железнодорожного переезда до Тельбесской и саму улицу Тельбесскую проведут летом дорожники компании «Кемеровоспецстрой». Дорожная организация «Шушан», в свою очередь, займется ремонтом дорог в поселке Кедровка. К осени проезжую часть здесь реконструируют на участках Строительной, Стахановской и Стадионной улиц, - рассказали «КП»-Кемерово» в пресс-службе администрации города.

- Кроме того, наши дорожные специалисты отремонтирует улицы Елыкаевскую, Ноябрьскую и Правую Гавань в кемеровской деревне Красная, - добавили в дорожной компании «Шушан».

Ремонт автодороги в деревне Красная, как отметили в кемеровской мэрии, позволит улучшить транспортную доступность в санаторную зону Кемеровского района, расположенную в деревне Журавлево, селах Елыкаево и Старочервово, а также в деревне Тебеньки.

К обновлению дорог подрядчики приступят сразу после улучшения погодных условий, как ожидается, уже в апреле.

Всего в Кемерове в текущем году будет обновлено 19 участков автодорог. В ближайшее время будут подведены итоги торгов на оставшиеся десять участков магистрали.

- В текущем году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Кемерове будет обновлен верхний слой асфальта на 19 участках дорог, капитально отремонтированы улицы Стахановская и Инициативная, а также построена линия освещения на улице Терешковой от проспекта Химиков до шоссе Леонова, - уточнили в пресс-службе кемеровской мэрии.

Во время обновления кемеровских автодорог будет использована современная специализированная дорожная техника. А профессионализм специалистов дорожного дела гарантирует качество работ.

- Мы максимально качественно и вместе с тем оперативно обновим наши участки, при этом минимизируем неудобства для автолюбителей, - отметили в дорожных организациях города.