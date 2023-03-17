КемГМУ Минздрава России – бережливый вуз

Фото: Пресс-служба КемГМУ

Кемеровский государственный медицинский университет Минздрава России успешно прошёл партнёрскую проверку качества образца по направлениям: «Управление проектами улучшений», «Вовлечение, обучение, мотивация персонала», «Готовность к тиражированию».

По итогам проверки комиссией была дана высокая оценка результатов деятельности вуза по внедрению бережливых технологий. КемГМУ Минздрава России подтвердил соответствие по 30 критериям (100% из 100%).

В состав экспертной комиссии вошли: Ирина Кольчурина, директор Центра компетенций в сфере бережливого производства Сибирского государственного индустриального университета, Сергей Наседкин, председатель комитета по развитию региональных систем Администрации Правительства Кузбасса, Татьяна Голикова, ведущий консультант по бережливому производству АНО «Центр компетенций Кузбасса», Евгения Ермолаева, доктор техн. наук, профессор кафедры управления качеством КемГУ.

В завершении был подписан Меморандум, в котором были отмечены лучшие практики по направлениям и обозначены точки роста.

Фото: Пресс-служба КемГМУ

Напомним, с 2018 года в регионе совместно с Росатомом реализуется проект «Бережливый Кузбасс». Вслед за промышленными предприятиями принципы бережливого производства внедряются в образовательных учреждениях региона. Кемеровский медицинский университет присоединился к проекту в 2019 году. Основной целью проекта «Бережливый вуз» является повышение качества подготовки специалистов на основе принципов бережливого производства, обеспечение комфортной среды взаимодействия ключевых участников образовательного процесса – студентов и преподавателей.

- Кемеровский государственный медицинский университет вошел в эту канву с правильной позицией. Здесь не только говорят о том, что такое бережливое производство, а сами преподаватели в этом участвуют. Они начали с самих себя, с улучшения своей работы. Сегодня медуниверситет защищает свой статус, как образца на начальном уровне. Задел очень хороший, проекты достойные. Все они заслуживают того, чтобы уже через год достичь федерального уровня и стать примером не только для Кузбасса, но и для всей страны, – отметил председатель комитета по развитию региональных систем Администрации Правительства Кузбасса Сергей Наседкин.

Фото: Пресс-служба КемГМУ

На сегодняшний день бережливыми проектами охвачены все потоковые процессы деятельности КемГМУ: профориентация, приемная компания, воспитательная работа, учебная работа и трудоустройство выпускников.

Уже реализовано пять проектов: «Медицинские классы в КемГМУ. Оптимизация процесса профориентации»; «Оптимизация процесса разработки и создания онлайн курсов»; «Оптимизация процесса предоставления индивидуального отчета о научно-исследовательской деятельности сотрудника (эффективный контракт)»; «Студенческий научный кружок». Проект оптимизации; «Оптимизация процесса приема материалов научно-практической конференции».

На базе методического центра по обучению основам организации бережливого производства в сфере охраны здоровья реализуется программа повышения квалификации «Основы бережливого производства. Формирование бережливого мышления». Формат 72-часовой образовательной программы предусматривает дистанционные занятия и очные интерактивы – фабрики процессов: «Организация медицинского осмотра», «Организация медицинской услуги «Вакцинация», «Методы принятия управленческих решений». По данной программе прошли обучение около 70 сотрудников и преподавателей вуза.

В стадии реализации находятся такие проекты как: «Зачисление иностранных студентов на 1 курс», «Оформление приглашения в Российскую Федерацию иностранных студентов 1 курса», «Подготовка врачей, обладающих бережливым мышлением».

Фото: Пресс-служба КемГМУ

-В КемГМУ очень компетентные, а главное – вовлеченные сотрудники, потому что одним из принципов бережливого производства как раз и является вовлеченность. Наибольшим эффектом, которое даёт бережливое производство, обладают проекты, которые направлены на сокращение лишней суеты. В этом плане очень эффективен проект по оптимизации процесса предоставления индивидуального отчёта о научной деятельности. Также для образовательных организаций очень важны профориентационные проекты, направленные на привлечение потенциальных абитуриентов. И медицинские классы отлично справляются с этой задачей, – подчеркнула Ирина Кольчурина, директор Центра компетенций в сфере бережливого производства Сибирского государственного индустриального университета.

Кемеровский государственный медицинский университет Минздрава России принимает участие и во внешних проектах. В 2021 году директором Губернаторского многопрофильного лицея-интерната Еленой Мурышкиной инициирован проект «Профориентация и адаптация к медицинской профессии участников проекта «медицинские классы».

С 2022 года вуз участвует в федеральном проекте «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», который направлен на повышение её доступности и качества за счёт использования бригадной формы работы на терапевтических участках. Сотрудники методического центра по обучению основам организации бережливого производства в сфере охраны здоровья осуществляли наблюдение и хронометраж в процессах на пилотных объектах, принимали участие в ВКС с Минздравом России с целью внесения предложений по улучшению процесса наблюдений, коррекции библиотеки действий и библиотеки проблем, разработки программы для хронометража процессов, распределению функций на терапевтическом участке.

-Статус «Бережливый вуз» важен для нашего медуниверситета как для поддержания конкурентоспособности в современных условиях, так и для выполнения задач проекта «Эффективный регион». Кроме того, он дает поддержку авторитетного профессионального сообщества – Ассоциации бережливых вузов, в вопросах непрерывного совершенствования вуза, предоставляет доступ к лучшим практикам и возможность популяризации вуза, повышение вовлечения людей, – рассказала Татьяна Штернис, к.м.н., доцент, руководитель методического центра по обучению основам организации бережливого производства в сфере охраны здоровья (МЦБП), доцент кафедры общественного здоровья, организации и экономики здравоохранения им. проф. А.Д. Ткачева КемГМУ Минздрава России.