«Давайте без истерики»: Дмитрий Пучков-Goblin на историческом форуме в Кемерове высказался о фейках

Дмитрий Пучков уверен, что информационная война с россиянами задолго до 2022 года. Фото: Евгений ГОРБАЧЕВ.

Проблемы недостоверной и заведомо ложной исторической и актуальной информации о России, распространяемой в СМИ, массовой культуре и интернете, обсуждались на тематической площадке «Информационный фронт» в рамках всероссийского форума «История для будущего. Время быть первыми».

Звездным гостем на мероприятии стал Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, - блогер, писатель, публицист, разработчик компьютерных игр, автор альтернативных переводов популярных зарубежных фильмов, включая трилогию «Властелин колец». Помогал ему отвечать на вопросы соведущий проекта «Изолента.Live» Трофим Татаренков - предприниматель, ресторатор и тоже блогер. Они рассказали, как в новой реальности выбирать источники информации и не поддаваться панике.

Экзистенциальный вопрос

То, что многие россияне считают, что информационная война против них началась только с началом специальной военной операции чуть больше года назад - это огромное заблуждение с их стороны, - отметил Дмитрий Пучков. На самом деле, уверен блогер, информационные атаки на нашу страну ведутся еще со времен Ивана Грозного, с шестнадцатого века. Просто после начала СВО у многих партнеров в кавычках были сброшены маски, и сейчас западные страны уже не скрывают своего желания разрушить Россию до мелких государств:

- Вопрос, как говорят в Америке, экзистенциальный: будет существовать Россия или не будет? С точки зрения Запада, она существовать не должна. Я с этим не согласен.

При этом Дмитрий Пучков признал, что после распада СССР наши противники лучше освоили часть информационного пространства, особенно международные социальные сети, где играют по непрозрачным правилам под рассуждения о демократических свободах. А с несогласными разговор короткий: их просто банят под надуманными предлогами. У того же Пучкова, к примеру, на ютубе был снесен канал с тремя миллионами подписчиков. Ограничения вводят и не только по отношению к россиянам: яркий пример здесь история с бывшим президентом США Дональдом Трампом, у которого активно блокировали аккаунты в соцсетях.

- Правильно на этой поляне действует только коммунистическая партия Китая - у них есть национальный ютуб, национальные соцсети. И мы должны идти в этом направлении: все должно быть свое. Такая работа ведется - появились свои Вконтакте, Телеграм. Но пока у нас беда с видеохостингами, здесь мы по-прежнему отстаем.

Блогер также отметил необходимость искать общий язык с молодой и подрастающей аудиторией, которая иначе воспринимает информацию: надо понимать, чем она занимается, и разговаривать об этом на равных, к примеру, о кино и компьютерных играх. И без надзидательности, которую молодежь воспринимает в штыки. Также можно брать на вооружение приемы, неплохо показавшие себя в зарубежных странах, но с учетом нашей истории. Так, в России не выпускают комиксы, где героями были бы Василий Иванович Чапаев или пионеры-герои, а ведь они явно не хуже всяких человеков-пауков и суперкотов, зато куда патриотичнее…

Не бояться извиняться

Обсудили на встрече и еще одну острую для нынешней информационной войны проблему - феномен фейков.

- Что позволяет отличить фейк от правды? Если увиденная или услышанная информация вызывает эмоциональные потрясения, необходимо сразу включать критическое мышление. Сомневайтесь во всем, особенно если что-то нашли в интернете, - посоветовал блогер.

Правда, он сам признал, что это правило во время информационных войн подчас не работает.

Как пример, Дмитрий Пучков привел недавний случай в Брянской области, когда из-за вылазки неонацистов на головы россиян вывалилась куча непроверенной информации, чем грешили даже государственные телеканалы и так называемые заслуженные военкоры: десятки заложников, десятки террористов, погибшая девочка, расстрелянный автобус - все это в итоге оказалось частью информационно-психологической операции от соседней страны.

- Техники оболванивания обращаются прежде всего к эмоциям: вам предлагается не думать, а реагировать, высказываться в тех же соцсетях. На это все и рассчитано: общество возбудилось, забилось в истерике… А чтобы не поддаться панике, просто следует отобрать для себя несколько источников информации, которым можно доверять, и прежде всего обратиться к ним, сравнить их трактовку события. Главное - не торопиться. И я вижу единственный верный способ для уважающих себя СМИ: при первой возможности извиниться перед читателями, слушателями и зрителями за непреднамеренный фейк, - считает блогер.