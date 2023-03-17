Нацарапал имя преступника: в Кузбассе мужчину осудили за покушение на убийство, совершенное более 20 лет назад

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эта история похожа на кино: в ней есть криминальные разборки, стрельба, кровь и даже чудесное воскрешение. В Кузбассе мужчина вывез знакомого в лес, расстрелял его, однако пострадавшему удалось выжить и добиться наказания для преступника спустя 23 года.

Эта криминальная история произошла 22 февраля 2000 года. В тот день к 29-летнему мужчине, который, по некоторым данным, являлся «правой рукой» местного «вора в законе», подошли двое, назвавшись сотрудниками правоохранительных органов (тогда еще милиции). Они надели на него наручники, посадили в машину и повезли в сторону Анжерской трассы. В автомобиль также подсел еще один мужчина. Он потребовал рассказать, где криминальный авторитет хранит воровской «общак», а также объяснил молодому человеку, что зря тот посоветовал знакомому обратиться в милицию – видимо, этот факт и стал причиной конфликта.

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

Затем машина свернула в лес. Там кузбассовец сначала ударил закованного в наручники мужчину, затем вытащил его из салона автомобиля и стал нажимать спусковой крючок пистолета. Первая пуля попала пострадавшему за ухо, после чего он упал, и затем прозвучало еще не менее восьми выстрелов. Лежа на снегу, мужчина слышал, как подельники обсуждают, нужно ли сделать «контрольный выстрел». Однако больше выстрелов не прозвучало: бандиты, видя большое количество крови, решили, что жертва мертва. Преступники оттащили «труп», сняли с него наручники и закопали в снегу.

Расстрелянный мужчина чудом остался жив. Одна пуля прошла ему через шею, другая - в голову (часть ее до сих пор остается там)... Несмотря на ранения, пострадавшему удалось откопаться и дойти до первого дома, в котором горел свет. Там он попросил хозяина отвезти его в больницу. Боясь, что не выживет, мужчина на стене гаража нацарапал гвоздем фамилию стрелявшего в него человека. Эта надпись там есть до сих пор. После и в машине он назвал водителю имя бандита и попросил передать информацию в милицию.

По горячим следам задержать устроившего кровавую расправу кузбассовца не удалось. В Следственном комитете региона рассказали, что мужчину объявили в федеральный розыск, и много лет его местонахождение было неизвестно. Поймали его только в 2019 году, когда он приехал к дому своей жены.

Кузбассовец, которому сейчас уже 70 лет, отрицал свою причастность к этому инциденту. Он утверждал, что вообще никогда лично не встречался с пострадавшим. Однако следователям удалось собрать достаточно доказательств вины мужчины.

Суд назначил ему 2 года 10 месяцев колонии строгого режима, зачтя в срок наказания период содержания по стражей и время нахождения под домашним арестом. Кроме того, кемеровчанина обязали выплатить пострадавшему 300 000 рублей компенсации морального вреда.