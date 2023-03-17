Кемеровский «Кузбасс» попробует отобрать чемпионский титул у «СКА - Нефтяника»

Кемеровчане сыграют в финале чемпионата России по хоккею с мячом. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В воскресенье, 19 марта, кемеровский «Кузбасса» в Хабаровске сыграет в финальный матч XXXI чемпионата России по русскому хоккею с четырехкратным чемпионом страны хабаровским «СКА-Нефтяником».

Напомним хабаровчане по итогам трех матчей до двух побед со счетом 2:1 взяли верх над титулованным московским «Динамо», а «Кузбасс» с таким же результатом одолел некогда грозный архангельский «Водник».

Решающую битву за «золото» кемеровчане смогут увидеть на большом экране в Ледовом дворце «Кузбасс». Начало игры в 14:00. Вход свободный. Финал чемпионата России по русскому хоккею также можно будет посмотреть на телеканале «Матч. Игра», на официальном интернет-канале клуба «СКА-Нефтяник» и на портале Федерации хоккея с мячом России.

Болельщик кемеровской команды в соцсетях уже делают прогнозы. И они, судя по цифрам, довольно оптимистичные. Так, согласно опросу на одном из телеграмм - каналов в победе «Кузбасса» не сомневается более 70% респондентов специального предматчевого опроса. При этом 10% отдают победу хабаровчанам и 20% затруднились высказаться в поддержку какой-либо из команд, - рассказали «КП» - Кемерово» в министерстве спорта Кузбасса.

На этом праздник русского хоккея в регионе не закончится, а модно сказать, только начнется.

- С 20 по 26 марта в Кемерово учебно-тренировочный сбор проведет национальная сборная России во главе с главным тренером, в прошлом легендарным вратарем, многократным чемпионов России и мира Ильясом Хандаевым.

- В течение недели хоккеисты проведут серию тренировок в ЛДК, а 23 марта в рамках товарищеского матча сборная сыграет «Кузбассом». Начало встречи в 19.10, А в субботу, 25 марта, в Кемерове состоится «Матч всех звезд». На лед выйдут лучшие игроки Суперлиги, которые сыграют в формате «Запад» против «Востока». Начало матча в ледовом дворце «Кузбасс» в 14.00. Перед встречей хоккеистов и болельщиков ждет марафон конкурсов. Начало программы в 12.30, - сообщили «КП» - Кемерово» в министерстве спорта региона.