200 тысяч россиян познакомились с Кузбассом благодаря форуму «История будущего. Время быть первыми»

Кузбасский исторический форум стал для российской молодежи дорогой к единению русского мира

В Кузбассе завершился Всероссийский форум «История для будущего. Время быть первыми». Его участниками и зрителями в живом и онлайн форматах стали порядка 200 тысяч россиян.

Молодежь - школьники, студенты кадеты, их преподаватели, ученые, блогеры, политики, общественные деятели, спортсмены, в течение двух дней обсудили на площадках тематических дискуссий встреч, мастер - классов важнейшие вопросы истории нашей страны, вопросы патриотизма.

- Уверен, что актуальная информация, которую получили участники форума, поможет им лучше ориентироваться в информационном потоке при обилии агрессивной западной дезинформации с ее откровенными попытками фальсифицировать исторические факты, принизить роль нашей страны в мировой истории. Именно ради этой цели и организовали это масштабное событие, - подвел итоги форума губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В числе почетных гостей помощник президента России, председатель военно - исторического общества страны Владимир Мединский, научный директор РВИО Михаил Мягков, известный блогер Дмитрий Пучков. Все они с восхищением отметили безукоризненную организацию Всероссийского мероприятия, его неподдельную духовность.

- Сейчас не самые тяжелые времена. Сегодня Россия крепка как никогда. У нас есть военная мощь и экономическая прочность. СВО показала, что в школьную программу пора включать основы геополитики, рассказывать ребятам, с чего все начиналось, каким было давление коллективного запада на Россию в конце 90-х годов и начале двухтысячных, как из Украины делали плацдарм для агрессии против России, как часть единого народа – жителей Украины – «переплавили» для достижения Западом его геополитических, политических и военных целей. У нас в этой войне есть свои герои, на их подвигах должно воспитываться молодое поколение, - подчеркнул Михаил Мягков.

Каждый школьник Кузбасса вынес из форума для себя отдельную изюминку, свое зерно, свою личную тему.

- Мне понравилась лекция о роли женщины на войне, где говорили о великих героинях Великой Отечественной и нынешнего времени. О Зое Космодемьянской, нашей землячке Вере Волошиной, легендарной Корсе - Ольге Кочуре - героини СВО. Дрожь по телу, вспомнил прабабушку. Она защищала Москву в составе зенитной батареи, - рассказал «КП» - Кемерово» учащийся новокузнецкого колледжа Петр Григорьев.

По мнению большинства участников Всероссийского форума, главным его достоинством стало настоящее единение кузбассовцев, россиян, единение вокруг своей Великой Родины.

- Это все происходило чрез восприятие своей семьи, своих друзей, знакомых. А в итоге складывалось ощущение целого русского мира. Он не на карте, он в сердце! - поделился на прощанье своими эмоциями с «КП» - Кемерово» Дмитрий Пучков.