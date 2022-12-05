Экс-глава правительства Кузбасса Вячеслав Телегин стал фигурантом уголовного дела

Фото: пресс-служба АПК

Бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина задержали по уголовному делу. Сегодня Центральный районный суд города Кемерово изберет ему меру пресечения.

- Ходатайство следователя об избрании меры пресечения поступило в Центральный районный суд. Заседание состоится сегодня, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе суда.

Пока неизвестно, какую конкретно статью вменяют Вячеславу Телегину. По данным местных Telegram-каналов, задержание может быть связано с деятельностью Телегина на посту главы Ленинска-Кузнецкого. Ранее в СИЗО был помещен бывший заместитель Телегина в мэрии.

Вячеслав Николаевич Телегин родился в Ленинске-Кузнецком. Имеет несколько высших образований. В 2009 году поступил на муниципальную службу, а уже в 2010 году стал главой Ленинска-Кузнецкого. В 2018 году он перешел на должность заместителя губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу. В 2021 году был назначен первым заместителем губернатора - председателем правительства Кузбасса. В августе этого года Телегин ушел в отставку. Сообщалось, что он покинул пост по собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья.